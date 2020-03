Congreso aprueba intervenir por 6 meses Tesorería del Ayuntamiento de Jamapa

La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó intervenir la Tesorería del Ayuntamiento de Jamapa por 6 meses, a fin de supervisar y evaluar que el gasto programado se realice conforme a la Ley.



En el dictamen se señala que le decisión se tomó a partir de la petición, por parte de 300 ciudadanos, para designar a un interventor en esa área municipal, por supuestas irregularidades en la administración de la alcaldesa perredista Florisel Ríos Delfín.



Los ciudadanos presentaron una carpeta con documentación a la Comisión Permanente de Vigilancia, señalando diversas problemáticas y anomalías como la cuenta pública sin plantilla de personal y sin listado de gratificación a agentes municipales.



Tampoco se han presentado estados financieros con desglose; hay órdenes de pago sin firmas de respaldo, conciliaciones bancarias no acreditadas, entre otras.



Durante la discusión del dictamen, el diputado del PAN Rodrigo García Escalante calificó como lamentable que se “juegue a la justicia” por parte del Congreso y propuso que se leyera el dictamen que no fue circulado con 24 horas de anticipación, requerimiento que fue desechado.



El documento detalla que desde noviembre de 2018 el Síndico, Julio César Sosa Villalvazo, así como regidores, hicieron llegar a la Comisión informes reportando diversas irregularidades que se han suscitado en dicho municipio.



Además, la Secretaría de Fiscalización del Congreso, a través de la Dirección de Auditoría y Revisión Financiera, y derivado de la Revisión en modalidad de Gabinete, realizada en el periodo de enero – abril 2019, generó 8 observaciones de carácter financiero.



De estas revisiones resultaron en recomendaciones para su atención, habiéndose otorgado para efecto de solventación de observaciones un plazo no mayor de 30 días hábiles, sin embargo, aunque el Ayuntamiento entregó la documentación justificativa, no las solventó.



Se expone que desde el 07 de enero de 2020 el edificio que alberga el Ayuntamiento de Jamapa fue clausurado y en virtud de tal situación se han interrumpido diversos rubros de la prestación de los servicios públicos municipales.