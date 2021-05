Congreso de Tamaulipas reconoce a García Cabeza de Vaca como gobernador

Con 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, el Congreso de Tamaulipas aprobó la iniciativa que promovió la Junta de Coordinación Política, por la cual se determina que no procede la declaración de procedencia la Cámara de Diputados, en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.



En la sesión ordinaria emergente, que inició el pasado miércoles y se reanudó la tarde del viernes, fue aprobado el Punto de Acuerdo mediante el cual se declara que no procede la homologación de la declaración de procedencia.



El documento fue leído en la sesión por la diputada Karla Mar, del Partido Acción Nacional (PAN).



En el artículo primero, se declara que no procede dicha homologación, mientras que, en el artículo segundo, se determina que no ha lugar a retirar la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución Política del Estado de Tamaulipas le otorga a Francisco Javier García Cabeza de Vaca en su carácter de gobernador.



En el artículo tercero, se reconoce a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su calidad de gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, “de ahí que debe seguir fungiendo en el encargo público para el que fue electo en el año 2016 por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de Tamaulipas”.



En el debate parlamentario, la diputada Susana Juárez (MORENA) fue la primera en manifestar su postura a favor del desafuero, y de llevar a juicio político, “al gobernador que representa a la corrupción en su máxima expresión y que avergüenza a los tamaulipecos”. Más adelante, su compañera de bancada, Edna Rivera, aseguró que el mensaje tendría que ser claro, “nadie por encima de la ley”.



Por su parte, el diputado Félix García (PAN) afirmó que estaban ante una resolución unilateral de la Cámara de Diputados, que desestima la competencia de la Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas.



“Este día será recordado en la memoria histórica de México, como el día en que el Congreso tamaulipeco ejerció con firmeza su competencia constitucional, defendió la soberanía del Estado”, expresó en tribuna, mientras sus compañeros de bancada panista subieron a brindarle su respaldo.



Y aún con mayor energía subió a manifestar la postura del PRI, la diputada Copitzi Hernández, en contra del desafuero del gobernador constitucional del Estado, “es un voto que hemos reflexionado al interior del grupo parlamentario, hemos consultado a especialistas, revisado los precedentes judiciales del tema y dado seguimiento al procedimiento de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados”.



La legisladora cuestionó ¿cuál sería el destino de todas las autoridades estatales en el país que se opongan al poder central?, “la Comisión Instructora integrada por mayoría por el partido Morena parecería tener una prisa injustificable para dictaminar el desafuero, misma que no tuvo para pronunciarse por otros casos, como el caso gravísimo del diputado federal acusado de pederastía”.



Calificó la situación como alarmante, “porque es una muestra más de que para ellos la observancia de la Constitución y la observancia de la ley es opcional y que la justicia es selectiva”.