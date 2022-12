Congreso de Veracruz retrasa iniciativas para reformar Ley de Aguas

La Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento del Congreso del Estado solicitó una prórroga para dictaminar dos iniciativas de reforma a la Ley de Aguas, una presentada hace casi 7 meses y otra hace un mes.Las iniciativas de reforma que no se han dictaminado proponen garantizar el acceso al agua como derecho humano y hacerlo siempre asequible a la población; también proponer otorgar un subsidio del 25% a particulares de escasos recursos económicos y grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad.El 12 de mayo de este año, el grupo legislativo del PRI presentó la iniciativa que reforma y adiciona 7 artículos de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, en la que se propone que se derogue la atribución de suspender los servicios públicos, a efecto de que el servicio de agua potable se pueda limitar hasta un mínimo vital de cincuenta litros diarios por persona en viviendas, nunca menos, y que en drenaje nunca sea bloqueado, salvaguardando el derecho a la salud.Los legisladores priistas proponen que si el usuario no cumpliere el pago de sus cuotas por 3 meses consecutivos, se le restrinja el servicio al mínimo vital de cuando menos 50 litros por persona de quienes habiten la vivienda, según constancia del jefe de manzana, que el servicio se restablezca tan pronto el usuario cubra sus adeudos o llegue a un convenio para su pago.Con ello, se pretende garantizar el acceso al agua como derecho humano, y que no hay la suspensión ilegal del suministro, cobros muy elevados por los servicios de agua potable y saneamiento, taponamiento del drenaje urbano por parte de empresas concesionarias, lo que atenta contra la salud pública, y que, en varios casos, los servicios no son proporcionados por el ayuntamiento respectivo, sino que los delega a alguna junta de vecinos.Mientras que el pasado 4 de noviembre, el diputado Othón Hernández Candanedo, presentó una iniciativa de reforma al artículo 100 de la Ley de Aguas para que se otorgue un subsidio del 25% por el servicio a las familias de escasos recursos económicos.El diputado justificó que dada la situación económica por la que se atraviesa, la inflación que ha impactado a nivel nacional e internacional en la pérdida del poder adquisitivo, los altos índices de desempleo, el crecimiento de la deuda pública y el lento desarrollo económico, es necesario establecer un subsidio de al menos un 25% a particulares de escasos recursos económicos y grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, previo estudio socioeconómico que se realice.Sin embargo, las iniciativas no se han dictaminado y seguirán sin dictaminarse.