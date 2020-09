Congreso de Veracruz sigue esperando que SCJN le diga si legisla sobre aborto o no

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Rubén Ríos Uribe, indicó que acatarán lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto al tema del aborto.



Cabe recortar que el pasado 29 de julio, la Primera Sala de la Suprema Corte desechó el proyecto de la sentencia del Amparo en Revisión 636/2019, que pretendía obligar al Congreso local a legislar en la materia.



Y es que Veracruz cuenta con una Declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado, decretada desde el diciembre de 13 de diciembre de 2017.



Dicha Declaratoria exhorta a eliminar de la Constitución local la palabra “delito” para referirse al aborto, a definir a dicho acto como “la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”, a garantizar en la ley el respeto a los derechos humanos de quien aborte y ampliar las “excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto”.



Tras el rechazo del proyecto que abordaba esta declaratoria, se espera que otro ministro presente uno nuevo.



Por su parte, Ríos Uribe aseguró que deben respetar el Estado Derecho y las instituciones, por lo que se atendrán a lo que la SCJN decida en este polémico tema.



El Diputado local dijo que, les guste o no, se va a tener que legislar sobre el tema y espera las decisiones que se tomen conlleven un análisis profundo del tema.



“Es un tema que está pendiente desde la Suprema Corte de Justicia, nosotros siempre vamos a ser respetuosos de los dictámenes y las directrices que marque la Suprema Corte. Estamos para acatar la voluntad de las instituciones y vamos a esperar (...), pues tendremos que resolver, nos guste o no nos guste, creo que las instituciones son las instituciones y vivimos en un país donde las instituciones, vivimos en un Estado de Derecho y debemos acatarlo", dijo.



En otro tema, Ríos Uribe mencionó que aún no han definido como se realizarán las comparecencias de los secretarios del gobierno estatal próximas a realizarse en noviembre, ya que dijo esto será definido en su momento conforme al semáforo epidemiológico para saber si las harán presenciales o de manera virtual.