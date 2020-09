Congreso pierde batalla legal y tendría que reinstalar a Magistrados

Los recursos que ha interpuesto el Congreso del Estado en contra de amparos que obtuvieron Magistrados para que no se les aplicara el retiro forzoso —aunque ya fueron sustituidos—, están siendo desechados por Tribunales Colegiados en la entidad.La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, también impugnó los amparos concedidos, sin embargo, al igual que el Congreso del Estado, su recurso fue desechado por un Tribunal Colegiado.El asunto todavía podría escalar a otras instancias si así lo determina al área Jurídica de la LXV Legislatura o el Poder Judicial, aunque con estas resoluciones los hoy exmagistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero pueden ser reinstalados en sus cargos.Incluso, este miércoles el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, que amparó a uno de los togados retirados por cumplir 70 años, notificó al Congreso el acuerdo por el que se resolvió el incidente dentro del amparo 1136/2019.En su mensaje, la autoridad federal pide que “se rectifiquen los errores en el cumplimiento de la suspensión definitiva” que ordenó la reinstalación de Lezama Moo en el cargo.Cabe recordar que el propio presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Juan Javier Gómez Cazarín, confirmó que el Congreso impugnó los amparos concedidos por jueces federales a Lezama Moo y Dorantes Romero.De acuerdo con el tablero de avisos del Consejo de la Judicatura Federal, el recurso interpuesto por el Congreso contra el amparo concedido a Lezama Moo se declaró infundado por unanimidad por un Tribunal, de ahí que el juez le requirió al Congreso, a la JUCOPO y al Gobernador del Estado un informe justificado.Algo similar ocurrió con el amparo concedido a Dorantes Romero que fue impugnado por el Congreso, ya que el mismo Tribual determinó desechar el recurso de la Legislatura y después informó su fallo al exmagistrado “para los efectos legales conducentes”.Ante dichos fallos, el Congreso interpuso un recurso de queja contra el Tribunal, la cual fue declarada infundado.En marzo pasado, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia también presentó un amparo en revisión en contra de la suspensión definitiva concedida a Dorantes Romero para que no se le aplicara la remoción del cargo.El recurso de revisión terminó siendo desechado por los magistrados, lo que también ya fue notificado a Dorantes Romero.El presidente de la JUCOPO declaró que en caso de que no prosperaran las impugnaciones, no tendrían problema en reponer en sus cargos a Lezama Moo y Dorantes Romero, a quienes se les aplicó el retiro forzoso por cumplir 70 años.