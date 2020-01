Consejero del IMSS espera que el INSABI dé resultados

El consejero del IMSS, Víctor García Trujeque, aseguró que a los consejeros del Instituto nunca se les informó nada en referencia a la puesta en marcha y trabajo del Instituto de la Salud del Bienestar (INSABI); sin embargo, espera que esta creación dé resultados.



"Nunca nos informaron, no hubo reunión ni información a los representantes locales de lo que venía y ojalá sea para el bien de toda la familia".



Aunque dijo que la creación de nuevas instituciones son buenas y más si son de salud, se tendrán que ver los resultados del INSABI. "Siempre vamos a estar a favor de lo que ayude a resolver los problemas de cualquier institución. A veces las creaciones son de a mentiritas, pero no quiero dar una opinión negativa porque quisiera que todo fuera a favor de la gente".



De hecho, destacó que a pesar de que hay autoridades que no tienen idea del trabajo que se hace en algunas áreas, al menos en el IMSS Veracruz Sur, se están haciendo bien las cosas y son pocos los medicamentos que faltan.



Finalmente, dijo que ojalá pronto se pueda resolver el problema de la falta de tratamientos para sectores como los niños con cáncer en todo el Estado.