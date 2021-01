Consejero del INE metió a su hermana al OPLE, acusan partidos

De nueva cuenta, los representantes de los partidos políticos estatales ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), acusaron al integrante del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruíz Saldaña, de supuestamente injerir en las decisiones del ente comicial veracruzano e incurrir en tráfico de influencias para que sus familiares laboren en éste.



El primero en cuestionar su supuesto actuar contrario a la Ley fue Osvaldo Villalobos Mendoza, de Todos por Veracruz, quien dijo que esta situación es una causal para su remoción.



Y es que su hermana, Mónica Ruiz Saldaña, renunció al cargo de jefa de Capacitación del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en diciembre y ahora funge como Jefa de Diseño en la Unidad Técnica de Comunicación Social del OPLE.



“Lo que a nosotros nos parece atrevido es que mueva sus influencias para recomendar a familiares en una institución que él propone desaparecer, el tráfico de influencias es tan nocivo como el nepotismo y también es una causal de remoción”, puntualizó Villalobos Mendoza.



Durante la sesión ordinaria, celebrada la tarde de este viernes, acusó de “aflorar simpatías partidistas”, que deben estar alejadas de todo proceso electoral.



“En Todos por Veracruz rechazamos la injerencia que quiere imponer el consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, sobre este instituto y el actual proceso electoral, ojalá y prestara al resto del país, la misma atención que tiene sobre Veracruz”, apuntó.



El representante partidista lo denunció por presuntamente intervenir en un proceso regulado por las propias leyes de Veracruz y la autonomía del órgano electoral, cuando según él, “su deber es cumplir con la normal electoral y no establecer criterios diferentes a ella”.



Lo criticó por afirmar que la discusión que se dio en el pleno del OPLE por la negativa de los partidos a reutilizar el material electoral en los comicios del 6 de junio, era un “falso debate”, señalando que así estaría definiendo lo que hicieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al echar abajo la reforma electoral que estipulaba tal reciclaje.



Añadió que “sus razones y pasiones” hacia el ente comicial veracruzano “invaden competencias de la SCJN, la ley nos dio la razón”, además lo fustigó por respaldar una reforma electoral que elimine los organismos locales.



Llamó a los integrante del Consejo General del INE a evitar invadir “esferas” de la autonomía local.



Por su parte, su homólogo del Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, aseveró que José Roberto Ruiz Saldaña se ha inmiscuido en las decisiones del OPLE con declaraciones en medios de comunicación “fuera de lugar”.



“Lo más preocupante es que no sólo que haya extendido su brazo dentro del organismo, a forma de tratar de manipular la elección para favorecer a una fuerza política, que por cierto tiene vínculos con él (…) sino que ahora tenga ya familiares cercanos trabajando en el OPLE”, precisó.



Comparó este hecho como lo ocurrido con el ex presidente José López Portillo, quien designó a su propio hijo subsecretario de Estado, mofándose de que “era el orgullo de su nepotismo. Estamos regresando a esas fechas”.



Acotó que la contratación de su hermana en dicha jefatura, se dio con “la complacencia de quienes toman las decisiones en el órgano electoral” y adicionó que minimiza y degrada a los entes electorales y partidos locales, “y tiene gente cobrando en la nómina”.



Alfredo Arroyo López, de ¡Podemos!, acusó el presunto nepotismo que se está dando con esta situación, pese a que el consejero del INE y su familiar laboran en instancias autónomas distintas.



No obstante, dijo que con ello se afectan los derechos de otras personas a acceder a la función pública en condiciones de igualdad. “Exigimos una explicación por parte del Organismo Público Local Electoral de Veracruz y de actualizarse este supuesto se tomen cartas en el asunto”, externó.