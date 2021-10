Consejeros del Organismo Electoral de Veracruz deben ser removidos: MC

El partido Movimiento Ciudadano (MC) solicitará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la remoción de los seis consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, por haberle quitado una Diputación Plurinominal y haber “violentado” su propio criterio de asignación de las curules.En conferencia de prensa, el coordinador de la Comisión Operativa Estatal, Sergio Gil Rullán, indicó que están conformando el expediente para presentarlo ante la Secretaría Ejecutiva del INE y no ante la del OPLE, por la “desconfianza de que se pierda”.“Con lo que nos permite los artículos 34, de la mano del 37, solicitar de la manera formal la remoción de los consejeros, no ante el Secretario Ejecutivo del OPLE, para que se pierda en su propio, sino ante el Secretario Ejecutivo del INE como la prevé la Ley, porque no se puede interpretar a gusto, no se le puede dar una interpretación que beneficie, que socave la autonomía, que demuestre una entrega hacia un poder fáctico para beneficiar a unos cuantos cambiando sus propios criterios”, expresó.Gil Rullán reiteró que el acuerdo donde se estipuló la forma en que se haría la distribución de las curules, en caso de sub o sobrerrepresentación de un género, lo aprobaron los propios integrantes del ente comicial hace tres años y que en 2021, se modificó para hacer la afectación a los partidos de mayor votación y no a los de menor, como estaba fijado previamente.Así, el OPLE terminó por afectar a seis partidos con el cambio de género y no a los dos con mayor votación.“Es un acuerdo que se votó para eso, para las minorías quedaran respetadas y estuvieran bien representadas en el Congreso y hoy lo violan al afectar a las mayorías y a las minorías. No lo vamos a permitir ante el OPLE y por eso no nos estamos quedando callados”, manifestó.Después de señalar que el OPLE actuó de mala fe y realizó el acuerdo “en lo oscurito”, el dirigente estatal de MC reafirmó que jugó con sus propios números, ya que en junio el exconsejero Juan Manuel Vázquez Barajas hizo una proyección en la que los ubicaba con tres escaños, lo que no fue desmentido y ahora sólo les otorgaron dos, dejando fuera al exalcalde Boca del Río, Adrian Sigfrido Ávila Estrada y por consiguiente sin la posibilidad de conformar una bancada.Precisó que la solicitud de remoción de los consejeros la presentarán en cuanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resuelva las impugnaciones presentadas por la asignación de las 20 Diputaciones Plurinominales al Congreso de Veracruz.“En cuanto resuelva el Tribunal Superior (sic), teniendo en cuenta cuál fue el criterio y si la falla efectivamente como decimos nosotros, recae en ellos. Todo depende de hechos consumados, porque así aplica la Ley. Estamos haciendo un engrose de la carpeta que presentaríamos para la remoción y en ese mismo sentido, sería parte fundamental de dicha carpeta la resolución”, mencionó.Una vez más acusó que han visto que en el OPLE, “hay una entrega y una malintepretación de una ley, que ya fue resuelta en otros lados (caso Nuevo León) y que aquí curiosamente se les olvidó o no quisieron voltear a ver y tomaron lo que mejor les convino para beneficiar a gente, con la que evidentemente traen acuerdo. Más que dedazo, hubo una malinterpretación de los números y hay conveniencia para ciertas personas”.