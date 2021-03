Consejo de INE en córdoba destruirá 174 credenciales que no se recogieron

Un total de 174 credenciales de elector tramitadas en el 2019 en el 16 consejo distrital del Instituto Nacional Electoral serán destruidas toda vez que los ciudadanos no la recogieron aun cuando fueron notificados en tres ocasiones.



Pablo Krauss López, vocal del Registro Federal Electoral, explicó que las micas sí serán destruidas no resguardadas pues los ciudadanos fueron dados de baja del padrón electoral al pasar ya dos años y no acudieron por su mica.



La lista nominal que será usada el 6 de junio sigue sin determinarse ya que siguen en la entrega de credenciales.



En total son 1, 122 identificaciones por entregar, además están dando de baja a aquellas personas que fallecieron o que les inhabilitaron sus derechos políticos electorales.



Es decir, la lista nominal será integrada el 10 de abril fecha límite para recogerá credenciales y el 16 de mayo el consejo distrital recibirá el documento original de la lista nominal.



Actualmente los ciudadanos solo pueden solicitar la reimpresión si perdieron su credencial, de ahí no se hace ningún otro trámite hasta pasado el proceso electoral.