Consejo de Salubridad verificará que se cumpla la Medicina Paliativa en el país

El Consejo de Salubridad General verificará el debido cumplimiento en la aplicación permanente de la Medicina Paliativa que se brinda a la población adulta y pediátrica que ya no responde a tratamientos curativos ante enfermedades incurables, progresivas y mortales.El organismo rector del sistema de salud observó que hoy las clínicas del dolor y los servicios de cuidados paliativos están encargados a otras áreas o divisiones como consulta externa, servicios quirúrgicos y hospitalización, por lo que existe la necesidad de erigir y crear áreas responsables y especializadas en la atención del dolor crónico y Medicina Paliativa dentro del organigrama institucional.Por ello, exhortó a los integrantes del Sistema Nacional de Salud para que, en un plazo no mayor de 120 días hábiles contados a partir de este martes, proporcionen información relevante respecto a la atención del dolor crónico y aplicación permanente de la Medicina Paliativa que se proporciona en instituciones públicas y privadas que presten servicios de salud, con la finalidad de regularla y mejorarla.Con el informe que se proporcione al Consejo de Salubridad General, se tendrá un diagnóstico situacional sobre los avances y condiciones en que se están otorgando los servicios y con ello implementar acciones que fortalezcan esa política de salud en favor de la población que lo requiera.El Consejo de Salubridad General destacó que la Medicina Paliativa busca la calidad de vida de pacientes y sus familiares con la mejora de problemas asociados con enfermedades que amenazan la vida a través de la prevención del sufrimiento por medio de la identificación temprana, la evolución impecable, el tratamiento del dolor crónico y sus consecuencias, no sólo en situaciones terminales sino también en la eliminación del dolor crónico por los padecimientos, hasta donde las disciplinas médicas lo permitan.También reconoció que la normatividad vigente, así como las acciones implementadas en la atención de los enfermos con dolor, se ha centrado en los cuidados paliativos, entendiéndose por éstos, como una serie de acciones o actividades tendientes a tratar de mitigar el dolor en los pacientes que no responden a tratamientos curativos.Sin embargo, los criterios médicos se han venido actualizando para transitar del cuidado a una medicina paliativa, como una rama y especialidad de la medicina que permite prevenir el sufrimiento y controlar el dolor crónico de manera integral.Por ello, la autoridad sanitaria tiene la obligación de verificar el debido cumplimiento de la regulación sobre la atención del dolor crónico y la aplicación permanente de la medicina paliativa, conforme a la regulación que se pretende, para salvaguardar la dignidad de los enfermos y garantizar una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas.