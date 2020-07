Consejo Intermunicipal de Ambientalistas llama a la unión de mexicanos

Los problemas que aquejan al país, desde la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 a la inseguridad, deben motivar la unión de los mexicanos sin importar partidos, pues la polarización sólo está afectando en todos los rubros, señaló el biólogo Graciano Illescas Téllez, presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas.



Consideró que en estos momentos se observa una polarización, la cual se prevé que se agudice con motivo del próximo año electoral.



Todo esto, indicó, ha dividido al país en morenos, azules, rojos y amarillos pero de seguir así no se podrá hacer frente a las problemáticas graves que hay en muchos rubros y que se tienen que atacar de manera urgente aportando soluciones, sin que por el hecho de proponerlas un color sea objeto de descalificaciones.



Mencionó que al estar enfrentados los partidos, hay jaloneos en los presupuestos y los más afectados han sido los ciudadanos que ven cómo no hay respuesta en la protección del ambiente, los temas de seguridad y en los relacionados con el empoderamiento de la mujer, por mencionar algunos.



Consideró que la emergencia sanitaria por el Coronavirus debe ser otra razón para fortalecer con recursos las áreas que más lo requieren en vez de quitarles presupuesto, como se está viendo en rubros como la protección ambiental y las políticas que se están tomando, alejadas de las energías renovables.



Hizo ver que si no hay fortaleza en esta área o en las demás mencionadas, sólo se generan más problemas en vez de avanzar hacia el desarrollo del país.