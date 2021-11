Consejo Regional del Café de Coatepec pide vigilar precios del aromático

El presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec, Cirio Ruiz González, solicitó en conferencia de prensa se instale formalmente la Comisión de Seguimiento de los Precios del Café de Veracruz, que ya está conformada y trabajando en coordinación con Reuters y la SEDARPA.Asimismo, celebró que se está iniciando la cosecha y que desde hace tiempo no se había registrado precios tan altos, con una producción estimada en 4 millones de sacos de café por parte de 550 mil productores de este cultivo en el país.Aseguró que a pesar de que los precios están a la alza, la comisión sigue trabajando en coordinación con los propios productores."Independiente de que están bien los precios, estamos llevando un monitoreo en campo (...) La comisión tiene la tarea de tener 2 o 3 veces por semana la información en campo, en toda la región cafetalera de Veracruz", declaróLamentó que siga habiendo una lucha en contra de las trasnacionales principalmente de Nestlé que "casi casi es la que coordina las acciones de los compradores y de la industria"."Pareciera que el gobierno ahora es la Nestlé, en materia de café, nosotros no estamos de acuerdo pero tenemos propuestas, no choques contra la Nestlé porque hay un gobierno que debe atender las demanda", manifestó.Por su parte, Fernando Celis Callejas, dirigente de la CNOC, mencionó que el alza del precio se debe a las contingencias meteorológicas que se han suscitado en Brasil y Colombia que son los productores más grandes de café.Agregó que el quintal de pergamino debe pagarse en más de 3 mil 800 pesos, a diferencia de los años anteriores en los que se pagaba alrededor de 2 mil pesos."En los 4 años anteriores un quintal de pergamino, se vendía entre 2 mil y 2 mil doscientos pesos en promedio (...) El café mexicano en estos tres últimos días se ha estado vendiendo como a 235 dólares los 46 kilos de café oro, cuando el año pasado no llegaba ni a 140 dólares. Con estos datos un quintal de pergamino no debe pagarse en menos de 3800", expuso.Exhortó a las autoridades y a las trasnacionales a respetar los precios que se dieron a conocer y a no bajar los precios en temporada de escasez, cuando hay producción en otras regiones."Lo que queremos es que lleguen esos precios al productor, que no castiguen las grandes compañías trasnacionales el precio a los productores y que no hagan lo que han hecho en otros años, que cuando se agota la cosecha en diciembre bajan de golpe el precio del cerezo", concluyó.