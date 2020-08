Consejo Supremo Indígena ve dificultades de educación a distancia en región de Zongolica

“Por la educación a distancia que se impartirá, a partir del próximo ciclo escolar, por la radio y la televisión, las únicas beneficiadas serán las empresas como Televisa y Tv Azteca así como los establecimientos que comercializan esos aparatos electrodomésticos”, afirmó el presidente del Consejo Supremo Indígena de la Sierra de Zongolica.



El maestro Roque Quiahua Macuixtle dijo que, para empezar, la señal de televisión abierta no llega a todos los municipios de la región montañosa lo que significa que las familias que tengan la posibilidad tendrán que contratar el servicio de compañías que venden señal de TV.



Muchas familias que viven en la pobreza y que apenas obtienen 50 pesos por jornal no tendrán la posibilidad de que sus hijos puedan recibir educación pública, porque no tienen acceso a señal de radio, porque carecen de equipo para escuchar la transmisión.



“Ante el confinamiento que se vive actualmente por la pandemia del Coronavirus, los habitantes de la región montañosa que no tienen ingresos tendrán que endeudarse para adquirir alguna pantalla en Elektra o en alguna mueblería, siempre cuando tengan solvencia; ¿pero las que no puedan?”, expuso.



En cuanto a los contenidos escolares, la televisión nacional impartirá clases en español pero en las regiones donde se habla la lengua materna, pues simplemente no funcionarán esas nuevas dinámicas.



Y por si eso fuera poco, en el caso de la región de Zongolica, donde se habla el náhuatl existen muchas variantes, es decir, no es el mismo náhuatl que se habla en Tehuipango que en Texhuacan o Zongolica.



“No sé cómo van a ser las enseñanzas, si es por la Internet, en comunidades no se tienen los elementos. Si es por televisión ¿quién será la persona encargada de apoyarlos? Si hay familias donde los padres no hablan español”, refirió.



De todo este problema ocasionado por la multicitada pandemia quienes serán los más favorecidos sin duda serán las grandes empresas dedicadas a la venta de aparatos electrónicos, como televisiones, radios o teléfonos celulares, yendo de la mano los que venden el tiempo aire.



Revelo que nunca se había llegado a pensar que las personas de clase humilde hoy tengan por obligación comprar este tipo de aparatos, pues no hay otra manera de ayudar a sus hijos a seguir sus estudios, de ahí que, si alguien es el beneficiado en esta pandemia, son las grandes empresas de comunicación, reiteró.