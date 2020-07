Conservadores rechazan aborto legal mientras ignoran embarazos por violación: Activistas

A un día de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta el proyecto de sentencia del Amparo en Revisión propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la tipificación del aborto en el Estado de Veracruz, organizaciones y colectivos feministas mencionaron estar confiadas en que por fin los derechos de las mujeres serán escuchados.



María de la Luz Estrada, integrante la organización Católicas por el Derecho a Decidir, lamentó que grupos conservadores y autoridades se estén pronunciando en contra o a favor cuando no se ha visto ninguna lucha en mejorar las condiciones de las mujeres en el Estado de Veracruz.



"No los hemos visto en la lucha para mejorar las condiciones de niñas y mujeres ante embarazos forzados productos de violación, una ausencia total con las mujeres que están en situación de orfandad y donde hoy alzan su voz mientras han sido omisos y negligentes, donde hay gente que nunca se ha acercado a conocer qué pasa en Veracruz".



Resaltó que el día de mañana será histórico para las mujeres después de una lucha de varios años.



"Han sido 4 años de vivir violencia institucional, que se plasma en la actitud de las autoridades de no proteger ni garantizar la vida ni la integridad de las mujeres en Veracruz. Hay una violencia institucional que nos da la espalda a las mujeres y que ojalá mañana realmente las autoridades volteen a ver cuál es la situación, que se guíen por estándares y no por prejuicios".



La también coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio recordó que para llegar a la SCJN, tuvieron que pasar una serie de procesos que iniciaron en el 2016 cuando se solicitó la Declaratoria de Alerta de Género por Agravio Comparado y la notificación a los tres poderes por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), de agravio comparado para evidenciar que hay marcos normativos y políticas públicas que ponen en riesgo el derecho de las mujeres.



"Los tres poderes notificaron que tomaban en cuenta y que cumplirían con las recomendaciones, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El gobierno se comprometió de nuevo en revisar los tres poderes para mejorar la salud de las mujeres. Sin embargo, llegamos al 13 de diciembre del 2017 y se decreta la Alerta de Género porque las autoridades ignoraron y minimizaron la problemática".



Por su parte, Patricia Bedolla Zamora, miembro de la Academia Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos (ALEIDAC), expuso que el punto central del amparo es la omisión legislativa que establece el Congreso del Estado de Veracruz al negarse en reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal, aun cuando ya había evidencias de un marco legal discriminatorio en contra de las mujeres.



"Se suman dos circunstancias, el que no se respetara la debida diligencia en el procedimiento legislativo y, por otro lado, el que no se respetaran los derechos humanos de las mujeres. Es necesario precisar que la materia de este amparo es la omisión legislativa de los legisladores del Congreso del Estado de Veracruz y en ese tenor se debe de centrar la resolución de dicha sentencia", concluyó.