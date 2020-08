Considera Tránsito instalar filtros sanitarios permanentes en entradas de Xalapa

El delegado Tránsito del Estado en Xalapa, Miguel Ángel López Ortega, informó que se podría considerar la petición del Ayuntamiento de Xalapa de colocar los filtros sanitarios de manera permanente en las entradas a la ciudad para verificar que se cumplan las medidas sanitarias por la contingencia.



“Estamos en extensa coordinación el Ayuntamiento de Xalapa y Tránsito del Estado. Nosotros mantenemos una coordinación continua, no se despega. Podrían ser permanentes en algún momento, estamos atendiendo las órdenes que nos instruyan y pueden ser permanentes de acuerdo a cómo nos indiquen. Tendremos una estrategia de movilidad y de salud que nos va indicando en qué momento es el adecuado para colocar estos filtros”.



Aunque señaló que por el momento los retenes son itinerantes, podrían plantearlos de manera permanente, como lo solicitó en la pasada sesión de Cabildo la regidora Consuelo Campo Cano.



“Los tenemos de manera aleatoria, están en la parte de la Secretaría de Educación, en Tlalnelhuayocan, Murillo Vidal, Las Trancas, Xalapa-Coatepec. Son itinerantes, en los que practicamos este tipo de filtros con exhortos”.



Indicó que hasta el momento, no hay ninguna sanción a los operadores del Transporte Público por no acatar las medidas, que son, el uso obligatorio de cubrebocas y sólo dos usuarios por unidad, en el caso de los taxis y para el servicio urbano, subir al camión con cubrebocas con un porcentaje de ocupación.



“Nosotros estamos exhortando a todos los conductores y ahorita lo que hacemos también, es que traemos cubrebocas y se los obsequiamos para habituarlos y forjar el hábito de portarlo. Y en cuanto no se acate, debemos sancionar”, concluyó.