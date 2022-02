Construcción de Bancos del Bienestar ha dejado anomalías por 118.3 mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en la construcción de 218 sucursales del Banco del Bienestar por 118.3 millones de pesos.De acuerdo con la Cuenta Pública 2020, la ASF, al revisar la construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración para 218 sucursales del Banco del Bienestar, se encontró que no contaron con los estudios suficientes para la elaboración del proyecto ejecutivo, lo que originó que en 49 sucursales verificadas se realizaran trabajos fuera de catálogo y modificaciones que incrementaron el costo de cada sucursal hasta en 2 millones de pesos."Además, no se acreditó la documentación comprobatoria de la realización de los trabajos consistente en estimaciones y números generadores que soporten la erogación de los gastos efectuados y no se proporcionaron los comprobantes de pago de las adquisiciones de mobiliario y equipo por 117.2 millones de pesos", explicó la ASF.Entre otras observaciones, la ASF detalló un gasto de 64.5 millones de pesos para un software a utilizarse en las sucursales del Banco del Bienestar pero aún no se encuentra instalado ni operando.En tanto, el sistema que se utiliza en las sucursales conocido como "core bancario", de acuerdo a la ASF, no cumplía con las necesidades y capacidades requeridas para soportar las operaciones de la institución.