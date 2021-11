Construcción de biodigestor en Xalapa iniciaría a finales de año: Ayuntamiento

El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, estimó que a finales de este año podría iniciar la construcción de la Planta de Biodigestión de residuos sólidos en la Capital del Estado.El director comentó que actualmente se está licitando la supervisión y ejecución del proyecto, proceso que tomará cerca de 45 días siempre y cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), quienes aportan los recursos necesarios, no observen irregularidades en la contratación de la empresa ganadora."Lo que nosotros queremos hacer es que bajo las lógicas de las temporalidades de las administraciones locales pues tratar de dejar lo más encarrilado posible este proyecto que trasciende a una administración municipal. Nosotros tendríamos planeado que a finales de año podría estarse dando el banderazo de inicio de la obra", dijo.Este proyecto se realizará gracias a un convenio entre BID y BANOBRAS, organismos multilaterales que al ofrecer recursos internacionales tienen sus propios tiempos de trabajo."Ha requerido mucha planeación, la aportación de los terrenos. Son cosas que teníamos que estar arreglando sobre la marcha porque el convenio que se firmó en diciembre de 2017 estaba con muchas cosas indefinidas", aseveró el funcionario municipal."Durante estos cuatro años se ha tratado de remontar ese rezago porque son proyectos que no se planean, no es un obra pública de una calle, de una banqueta o un drenaje. Son instalaciones complejas y que tienen cierto desarrollo tecnológico".Olivo Escudero explicó que de los 7 millones de dólares que autorizó el BID para esta planta, ya se han usado de 1.2 a 1.5 mdd en la elaboración de su diseño y de su proyecto ejecutivo, labor que tomó cerca de año y medio y para la cual hubo una licitación pública nacional."El proyecto es muy relevante para Xalapa porque va a incluir dos temas para Xalapa: el biodigestor para disminuir los gases de efecto invernadero convirtiendo la parte orgánica de la basura en un biogás que se puede quemar y no generará cambio climático; y va a tener una planta de pretratamiento, de separación que va a hacer que se aprovechen algunos reciclables", resaltó Olivo Escudero.El funcionario municipal aclaró que esos 7 mdd son un "capital semilla" que inyecta el Fondo Global para el Medio Ambiente.En cuanto a los terrenos, se ubican junto al actual relleno sanitario de El Tronconal, lo que dará mayores facilidades para la gestión de la basura; el Ayuntamiento de Xalapa está aportando alrededor de 30 millones de pesos para la obra.