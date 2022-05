Construcción de plaza Imperial Las Ánimas divide opiniones en redes sociales

El empresario Manuel Fernández Ávila afirmó en redes sociales que envidiosos critican la construcción de la plaza comercial Imperial Las Ánimas, con el argumento de que especies de animales y plantas están siendo destruidas.De acuerdo con una publicación subida hace tres días, el empresario destaca que el grupo Ferche (Fernández-Chedraui) seguirá invirtiendo en Xalapa como desde hace 50 años, igual que en Guadalajara, Puebla y Monterrey.Fernández Ávila afirma que su familia ha tenido el reto de mejorar la calidad de vida de la población "sin importar envidias y politiquería".Además, presumió que Las Ánimas "es la nueva ciudad de Xalapa, desarrollada y construida exclusivamente por nosotros y amigos que conocen el prestigio familiar de más de 130 años empresariales".En respuestas, hay opiniones encontradas. Por un lado están quienes aplauden la construcción de la nueva plaza comercial y otros que siguen acusando un ecocidio en esa zona, donde ya hay varias plazas comerciales más."Si no fuera por Manuel Fernández Ávila Xalapa sería un rancho de mala muerte. ¿Ustedes qué han hecho ambientalistas? Él está creando una mini ciudad en Xalapa con calles y casas decentes. Monte Magno es el orgullo de Xalapa. Ustedes a sus colonias y no molesten el progreso que a muchos nos gusta vivir así. Sí se puede cuidar el ambiente y progresar, vivir bien. Monte Magno es el ejemplo", señalan algunas de las posturas a su favor.Otras publicaciones que ha subido, son imágenes de reflexiones sobre el proceder de las personas "inteligentes", que de acuerdo con su publicación deben alejarse cuando no son valoradas e ignorar si son criticadas.Igualmente, ha publicado otras donde señala que es responsable de sus actos y palabras, no así de lo que los demás decidan creer."Hola, señor Manuel, una pregunta, ¿es cierto que hirió, mató y desplazó a los animales que vivían en la reserva donde se llevará a cabo su proyecto de centro comercial Imperial?""¿O creó usted un plan de mitigación del daño ambiental causado por esta obra, para mover a los animales y reforestar por toda la cantidad de árboles que las máquinas arrancaron? Me interesa saber, me atrevo a preguntar porque me llama la atención la imagen que comparte, ojalá que como dice la foto se haga cargo de las consecuencias de sus acciones, porque están siendo realmente severas y muy a sangre fría", es una de las respuestas a sus publicaciones.Cabe destacar que recientemente algunos ambientalistas acusaron a Fernández Ávila de ser el responsable de la destrucción de hábitats para diversas especies de animales, insectos y plantas que son oriundas de la zona donde construye la nueva plaza comercial.