Constructoras de Veracruz cerrarían por problemas financieros

En Veracruz Puerto, al menos 40 empresas de la industria de la construcción están en problemas financieros y aproximadamente un 25 por ciento analiza si podrán regresar a operar porque no cuentan con la fluidez económica para continuar.



El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Marcos Orduña Alcocer, informó que en mayo disminuyó el número de afiliados a la organización en este municipio, mientras que a nivel nacional son 3 mil empresas del ramo que ya han cerrado debido a la pandemia del COVID-19.



"Tenemos 150 afiliados de los que tuvimos en CMIC Delegación Veracruz Puerto y ahorita llevamos 110 afiliados al mes de mayo, estamos haciendo una evaluación con las otras 40 y pico de empresas afiliadas cuál es el motivo, porque muchos dicen que no tienen ni para pagar la cuota de afiliación, estamos en un análisis, están a la espera o ya prácticamente tuvieron que cerrar".



Luego de que el pasado viernes se publicaran los "lineamiento técnicos-específicos para la reapertura de la actividad económica" para el regreso a la nueva normalidad para empresas de la área de la construcción y ya se preparan para el cumplimiento para cuando puedan empezar a laborar.



Orduña Alcocer hizo el llamado a los constructores veracruzanos a que entren a registrarse a la página www.nuevanormalidad.gob.mx y dar los datos de la empresa y presentar un protocolo de sanidad, para que en caso de revisión, no haya sanciones por parte de la autoridad.



"El Gobierno Federal va a realizar visitas a los centros de trabajo, va a verificar que se estén cumpliendo, ¿qué hacer en casos de emergencia? Que se tenga gel, lavarse las manos cada dos horas y media. Este protocolo es nuevo, las reglas salieron apenas el viernes, están saliendo apenas, estamos trabajando, estamos trabajando en lo que tiene que ver con cursos del IMSS para calificarse".



A nivel estatal están registradas aproximadamente 600 empresas de la industria de la construcción afiliados a la CMIC.



Durante esta semana, las empresas deberán concluir el registro y realizar los cursos del IMSS y obtener así su certificado para poder regresar a laborar.