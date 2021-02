Constructores respaldan al Gobierno en desalojos contra invasores

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Xalapa, Diego López Méndez, respaldó las acciones de desalojo llevadas a cabo por las autoridades en Boca del Río y otras partes del Estado, aunque afirmó que siempre que se hagan dentro de la legalidad.



Tras el operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la madrugada este viernes, en la colonia Villa Rica de dicho municipio costero para retirar a los invasores que se habían asentado en las inmediaciones de la zona natural protegida, dijo que se debe hacer valer el Estado de Derecho.



“Se tenía que actuar de acuerdo a la Ley, en todos estos lugares donde la gente se apodera de predios y que muchas veces son zonas de riesgo y también son de riesgo para los mismos que se asienten allí. Apoyamos que se haga valer el Estado de Derecho, siempre y cuando sea apegado a la Ley”, expresó el arquitecto.



En entrevista, afirmó que siempre han pugnado por el cumplimiento de las normas jurídicas y más cuando se trata de áreas naturales protegidas y cuando son terrenos no aptos para la construcción de viviendas.



“Y desgraciadamente, los líderes que mueven a estas personas siempre se apoderan de este tipo de terrenos, que además de ser ilegal, crean un problema para las ciudades porque son áreas que en ningún momento están consideradas dentro de un plan de crecimiento de la misma ciudad y carecen de servicios básicos”, cuestionó.



López Méndez añadió que los invasores siempre tratan de presionar o exigir a la autoridad, una vez que se apoderan de esos terrenos, para que les brinde los servicios básicos “y muchas veces son terrenos no aptos, se ubican en laderas, cerros”.



Reiteró que en el caso de lo ocurrido hoy, que derivó en enfrentamientos con la policía y la muerte de una persona, los uniformados de la SSP debían dar cumplimiento a una orden judicial.



“Aunque siempre hemos pedido que se protejan los derechos humanos de los ciudadanos, entiendo que hubo una situación allí pero creo que deberían buscar la investigación real de qué pasó y no satanizar a los cuerpos de seguridad, que al final hacen su trabajo y arriesgan su vida”, expuso.