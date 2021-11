Construirá Gobierno Estatal edificio para oficinas del Poder Ejecutivo

El Gobierno del Estado construirá en esta ciudad de Xalapa la “Torre Orgullo Veracruzano", que será destinada para oficinas administrativas del Poder Ejecutivo.La obra es licitada por la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP) y será financiada con recursos provenientes del Fondo Crédito Recursos Estatales 2021 y no se otorgará anticipo para el inicio de los trabajos.En el resumen de la Licitación Pública Estatal LPE-112T00000-6000-022-2021 no se especifican los detalles de la obra y señala que en el proceso licitatorio únicamente podrán inscribirse personas morales o físicas, con domicilio fiscal en la entidad veracruzana.La convocatoria que contiene las bases de participación está disponible para consulta en las oficinas de la Unidad de Licitaciones de la SIOP hasta el 3 de diciembre, o bien, se puede consultar en la página electrónica de la Dependencia, sin embargo, hasta el momento aún no está disponible.Las personas físicas y/o morales que deseen participar en el concurso de licitación deberán tener registro vigente en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado.