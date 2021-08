Contaduría UV se desentiende de su profesor misógino y discriminador

La Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración de la Región Xalapa se deslindó de los comentarios misóginos y discriminatorios expresados por el catedrático Marcelo Pavón durante una clase virtual a sus alumnos.



Por su parte, alumnos de otras facultades de otras regiones se solidarizaron con sus compañeros y exigieron se actúe en contra del profesor que violó el artículo 168 de los Estatutos de los Alumnos de la UV, en la cual deben ser tratados con respeto.



Cabe precisar que la tarde de este martes circuló un video de dicho profesor que, bajo sus creencias religiosas, criticó a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) y a las mujeres que practican la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).



Marcelo Pavón comentó que en la sociedad hay “distorsión de la sexualidad”, al permitir el encuentro de hombres con hombres y mujeres con mujeres, lo cual calificó como “marranadas, cochinadas, porquerías”.



Además, reprochó a las mujeres que “abren las piernas” para embarazarse y maten a “un ser que no se puede defender”.



“Los derechos humanos ahora se están traduciendo para matar a la gente (…) ahora alguien se embaraza y dice ‘tengo derecho a matarlo’. ¿Para qué carajo te embarazaste? ¿Para qué anduviste abriendo las piernas?”, dijo a alumnos.



Ante tal situación, la respuesta de la Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración es que si algún alumno lo desea, presente su denuncia, con base en el Protocolo para Atender la Violencia de Género dentro de la Universidad Veracruzana (UV).



Sin hacer una sola crítica al profesor, sólo menciona de manera general que están en contra de cualquier discurso que incite al odio.



Refrendan su solidaridad y empatía con el diálogo que abone a la pluralidad, equidad y diversidad sexual.



Aunque dicha facultad asegura reiterar su total apoyo a la comunidad universitaria, en ningún momento los respalda sobre el discurso ofensivo por parte de su profesor.



Ante tal situación, los estudiantes de la Facultad de Enfemería de la Región Orizaba manifestaron su solidaridad con los compañeros de Xalapa y exigieron a las autoridades universitarias proceder contra el catedrático, pues no respetó los Estatutos de los Alumnos, donde dice que no pueden ser discriminados de ningún forma.