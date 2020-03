Contingencia sanitaria complica trámites para regularización del transporte público

Debido a la contingencia sanitaria que ha hecho a los gobiernos tomar medidas para evitar la concentración de un gran número de personas en un punto, algunos trámites se están atrasando, como los que se llevan a cabo en la oficina de Hacienda del Estado, indicó el presidente del Transporte Campesino en la región, Héctor Terrazas Arévalo.



Recordó que el Gobierno del Estado había dado una ampliación al 30 de abril para la regularización de vehículos; sin embargo, debido a que ahora se tiene que acudir por cita a la oficina de Hacienda del Estado, esto está provocando un retraso, por lo que ese periodo no será suficiente.



Indicó que de por sí, la regularización de unidades es un proceso complicado, “imagínate ahorita los que tenían voluntad de regularizarse porque se había ampliado el programa y ahora está esta situación, que no es culpa de nadie pero se presentó en este momento”.



Consideró que sería oportuno que las autoridades tomaran en cuenta todo esto y se pueda dar una ampliación extra.



Agregó que también se debe tener esa conciencia por parte de los servidores públicos para que no estén deteniendo las unidades que faltan por regularizar.



Terrazas Arévalo recordó que la mayoría de la población va al día, si no trabaja, no come, ante lo cual se espera que no se dé el cierre de las fuentes de abastecimiento para que así las personas puedan proveerse de los insumos necesarios.