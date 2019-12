Continúan llamadas de extorsión a Cruz Roja en varias Delegaciones del Estado

La delegada estatal de Cruz Roja Mexicana, María de los Ángeles Villa, afirmó que continúan los intentos de extorsión al personal de la benemérita institución en distintas partes del Estado.



Si bien, hace unos meses eran más los casos que se registraban, a la fecha todavía se reciben este tipo de llamadas por lo cual, se han hecho recomendaciones a los trabajadores.



"Se representan llamadas de extorsión que no sé qué es lo que quieren, pero de ahí no ha pasado. Afortunadamente, se ha respetado al personal, no tengo exactamente en cuántas, pero sí se han presentado en las delegaciones".



Derivado de la situación de inseguridad, se han implementado protocolos para los empleados, en el que se les indica cómo deben actuar en caso de una situación de riesgo.



La Delegada Estatal de la Cruz Roja señaló que debido a los problemas de violencia en algunas zonas se tuvo que suspender el servicio por las noches, medida que ya se normalizó.



"Tenemos un protocolo seguro y así deben de actuar el personal, en algunas si se tuvo que suspender el servicio por la noches, sólo por las noches, pero ahorita ya están todas en Vega de Alatorre, Pueblo Viejo, que están ahí en la frontera".



No obstante, precisó, la atención médica se ha mantenido, sin que se afecte para los usuarios.