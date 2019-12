Contradicciones entre titulares de SEGOB y SSP evidencian crisis en seguridad: PRD

Las diferencias existentes entre los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y Hugo Gutiérrez Maldonado, quedaron en evidencia en días pasados.



Esto se debe a “una falta de coordinación” y demuestra que en Veracruz no hay estrategia de seguridad, aseguró Manuel Bernal Rivera, secretario de Derechos Humanos del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).



“Si el Secretario de Seguridad Pública y el Secretario de Gobierno tienen una diferencia abismal en posicionamientos en materia de seguridad pública, implica que en Veracruz una indefensión de políticas públicas que están generando un caos y una profunda inseguridad que la padecen los veracruzanos”, afirmó en entrevista.



Ante esto, los instó a rectificar y asumir su responsabilidad, que Veracruz le dio la confianza a Cuitláhuac García y le tiene que responder, por lo que le hizo un llamado a que instruya a sus subalternos a ponerse a trabajar y “dejarse de grillas de gabinete”.



Y es que, dijo, el año que está por terminar fue “muy cruento, lleno de violencia, de criminalidad, que verdaderamente lastima a la sociedad”.



En su opinión, la violencia y criminalidad que impera en Veracruz es sinónimo de dolor, de muerte, de desesperanza y de un gobierno ineficaz.



“Le apostamos todo a la Guardia Nacional, le apostamos todo a la estrategia del Gobierno Federal y al Gobierno Estatal, sin embargo, no hay respuestas, no hay resultados”, añadió.



Confió que en el 2020, por el bien de todos, se rectifique la estrategia de seguridad, pues ya no es permisible que haya más crímenes en Veracruz, más levantados, más extorciones y sobre todo, más feminicidios.



“Eso lastima y refleja que estamos viviendo en un Estado totalmente inseguro y los veracruzanos vivimos en un Estado totalmente indefenso”, puntualizó.



En ese tenor, advirtió que la voz de la ciudadanía se tiene que escuchar, la voz de la gente se tiene que levantar protestando, reclamando, exigiendo al Gobierno que dé resultados eficaces.



“Le apostamos todo a la Guardia Nacional y no hay resultados, le apostamos todo a la estrategia del Gobierno Federal y no hay resultados. Hoy tenemos que decir un ¡Ya basta a la criminalidad! Exigir paz, seguridad y justicia, porque pareciera que no hay procuración ni impartición de justicia”, aseveró.



El perredista se refirió también a la salida de la cárcel de exfuncionarios duartistas, considerando que lamentablemente lo único que deja es la incertidumbre, es la desconfianza y el dolor de las personas desaparecidas.



“Todo ese estado de cosas nos refleja que Veracruz está viviendo un momento demasiado crítico, que nadie se puede aunque no seamos del mismo partido”.



“Deseamos de manera genuina que le vaya muy bien al gobierno de Cuitláhuac, porque ellos son los que se tienen que poner al frente, de lo contrario, tristemente el índice de criminalidad en el Estado de Veracruz seguirá en crecimiento”, concluyó.



Hay que recordar que hace unos días, el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros, negó que en Xalapa haya cárteles que se disputen la plaza, pese a que así lo afirmó el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez, en relación al Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.