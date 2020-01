Contribuyentes, cada vez más vigilados y fiscalizados por SAT: Contadores de Córdoba

Los contribuyentes están ahora más vigilados y fiscalizados por el Sistema de Administración Tributaria, indicó la integrante del Colegio de Contadores de Córdoba, Araceli Hernández Hernández, quien dijo que esta reforma es muy drástica.



"Ahora se considera delito fiscal cuando el contribuyente omite presentar al menos dos declaraciones seguidas, esto encuadra dentro de la problemática de delito fiscal".



Agregó que el Buzón Tributario también es una reforma más, que indica que, si no se habilita por parte del contribuyente, le puede afectar hasta llegar a una sanción que va desde los 3 mil hasta más de 9 mil pesos.



Esto, explicó, tiene una gran repercusión y en este caso, un poco más para las personas físicas porque su flujo de efectivo es menor.



"En referencia al Buzón Tributario, el contribuyente recibe ahí información y si no se habilita y en el término de tres días no se abre alguna notificación, la autoridad considera ya como notificación oficial".



Explicó que desde que se da de alta un contribuyente, éste debe abrir su buzón y no es opcional y es que dijo que ahora muchos procesos son en línea.



Aunque resaltó que dentro de las disposiciones del Código Fiscal, que es la reforma más relevante, hubo cierta flexibilidad a la cancelación de los sellos digitales, que era lo que realmente afectaba a muchos contribuyentes, incluso ni siquiera mediaba un citatorio, sólo les cancelaba para obligar al contribuyente a presentarse.



"Ahora se permite la aclaración y si derivado de ésta no subsanan lo que debería el contribuyente, entonces procedería la cancelación para que en término de diez días el contribuyente pueda subsanar su problemática".



Indicó que todos los colegios profesionales y cámaras empresariales cuentan con un síndico del contribuyente, quienes orientan a los interesados.