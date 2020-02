Convocatoria de Ingreso a la Policía Estatal cerrará hasta que se cubran todas las plazas

La Secretaría de Seguridad Pública mantiene abierta la Convocatoria de Ingreso a la Policía Estatal 2020, misma que habrá de cerrarse hasta que se ocupen las plazas asignadas para el perfil que corresponda.



La Convocatoria no señala cuántas plazas policiales se ofertan pero está dirigida a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; ser de notoria buena conducta; no haber recaído condena o sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto(a) a proceso penal.



Los aspirantes a ingresar a la Policía Estatal deben tener mayoría de edad y ser menor de 43 años al presentar su solicitud y con al menos estudios correspondientes a la enseñanza Media Superior o equivalente (Bachillerato), en el caso de contar con el nivel académico (Secundaria) deberá sujetarse al cumplimiento de lo estipulado en una carta compromiso donde establecerá un término no mayor a un año para regularizar su nivel académico.



Deberán aprobar el proceso de preselección (médico, físico y psicológico), la Evaluación de Control de Confianza, así como los cursos de formación inicial; y tener una estatura mínima de 1.55 m para hombres y 1.50 m para mujeres y peso acorde a la estatura, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.



También deberán cumplir con los requisitos de no tener en su haber suspensión, destitución o inhabilitación por resolución firme en su servicio público, ni encontrarse en un procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local; no padecer alcoholismo, adicción o consumo de algún tipo de estupefaciente o sustancia que produzca efectos similares.



Así como gozar de buena salud que le permita participar en actividades del Curso de Formación Inicial y no tener ningún impedimento físico, mental y visual, evitando poner en riesgo su integridad; y no contar con antecedentes penales.



Además, tener disponibilidad permanente para cambiar de residencia a cualquier parte de la entidad; firmar consentimiento y/o compromiso en los siguientes términos: someterse a las evaluaciones de control de confianza; y declaración bajo protesta de decir verdad, que la información y documentación proporcionada es auténtica, así como su autorización para que la institución realice las investigaciones que sean pertinentes para corroborarla.



La SSP señala que los requisitos de perfil de selección no constituyen acto de discriminación alguna.



La convocatoria también señala que si en cualquier etapa del proceso que incluye el reclutamiento, la selección, la evaluación, la formación inicial y el ingreso, se llegara a detectar el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, se procederá a la baja definitiva del o la aspirante o a la cancelación del proceso.



Y queda especificado que la calidad de solicitante o aspirante no establece relación laboral o vínculo alguno con la Secretaría de Seguridad Pública, ni con la Policía Estatal, pues representa únicamente la posibilidad de participar en el proceso de reclutamiento, selección, evaluación o formación.



Y quienes resulten aspirantes aceptados(as) serán acreedores(as) a una beca durante su periodo de formación en la Institución.