COPIPEV revela que Titular de CEDH los presiona para que apoyen su reelección

Integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV) acusan a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, de presionarlos para que se pronuncien a favor de su reelección.



Los pensionados expresaron que fue el pasado viernes, cuando, a través de una reunión vía Zoom, Matzumoto Benítez les pidió que se manifestaran en la Plaza Lerdo de la Capital del Estado para solicitar que fuera reelecta en el cargo.



No obstante, ante la molestia de los integrantes del COPIPEV, por tratarse de un grupo vulnerable al COVID-19 y al argumentar que no saldrían de sus casas para arriesgarse al contagio, la titular de la CEDH les solicitó que hicieron un escrito y se lo enviaran al Gobernador del Estado, expresando su apoyo a que permanezca en el cargo.



“Nos parece una locura lo que nos está pidiendo, nos estamos cuidando para no contagiarnos y nos pide salir a manifestarnos”, expusieron.



De igual modo, criticaron que la titular de CEDH los presione al recordarles que ella los apoyó cuando se suscitó la manifestación y desalojo de pensionados en la Plaza Lerdo en el 2015.



“Al parecer nos quiere cobrar el favor y eso no fue un favor, sólo hizo su trabajo, lo que le correspondía y para lo que le pagan los veracruzanos. Ya es mucha su avaricia, nosotros no estamos de acuerdo con lo que está haciendo”, expuso una de las pensionadas.



No obstante, dijo que no sabe si la organización realizará el pronunciamiento pero dejó en claro que no todos están de acuerdo con la petición y el “favor” que les está cobrando Namiko Matzumoto Benítez.