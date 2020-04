Coronavirus deja casi sin ingresos a la Cruz Roja en Coatepec; analizan retirar servicios

La operación de servicios de emergencia que brinda la delegación de la Cruz Roja de Coatepec podría estar en riesgo. Debido a la contingencia por COVID-19 los ingresos de esta institución se han visto disminuidos quedando solo un 25 por ciento, informó el Presidente del Consejo Local, Roberto Macías Bañuelos.



“En términos de lo que es la operación de emergencias está en riesgo por razones financieras., porque para mover las ambulancia y remunerar a los paramédicos se requiere cierto ingreso”, dijo.



Entrevistado, refirió que se atienden por lo menos cien servicios al mes, no obstante se requiere gasolina y mantenimiento para las unidades, además del pago de luz, agua, teléfono, entre otros servicios.



Y es que lamentó que debido a la alerta sanitaria, los recursos de la Cruz Roja se han reducido a solo un 25 por ciento, y que este proviene principalmente de los servicios médicos que se ofrecen en la institución.



Abundó que el Salón Social que poseen no se puede rentar al estar prohibidos eventos masivos, mientras los traslados programados que dejaban una remuneración, han ido a la baja, así como la colecta que se hace de manera anual fue cancelada hasta nuevo aviso.



“El año pasado lo que nos daba mejores recursos es el Salón Social y por la contingencia está prohibido rentarlo, luego se rentan locales que son negocios modestos, pero ahorita tienen problemas para pagar como todos, tenemos una academia de paramédicos, ahorita había 60 para certificarse, esto está suspendido, pagan una cuota pequeña pero ya junta nos da un ingreso.



Tenemos eventualmente traslados programados, pero también ha bajado, es algo pequeño pero es importante. El ingreso importante son los servicios médicos, las consultas, servicios que son médicos asociados con nosotros y bajo nuestra supervisión, hasta ahorita no ha bajado pero no sabemos. Para lo que necesitamos no alcanza, tendríamos garantizado solo el gasto corriente”, explicó.