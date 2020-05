Coronavirus gana terreno en Veracruz, Coatza y Poza Rica, advierte Sector Salud

Autoridades de Salud del Estado reprenden a la población y a las autoridades de municipios donde no se han tomado en cuenta las recomendaciones para aplanar la curva de contagios por Coronavirus, lo que ha provocado el alto índice de casos positivos en los últimos días.



Durante el mensaje diario para dar cuenta del desarrollo del virus en Veracruz, se mencionó que algunas personas en Poza Rica, en el Puerto de Veracruz y en Coatzacoalcos, no han tomado en cuenta de forma determinante las medidas de sana distancia y de quédate en casa, por lo que ya hay graves consecuencias.



Y es que se expuso que tan solo en la ciudad del Puerto de Veracruz se dieron 43 nuevos casos positivos de domingo a lunes y llegaron a 17 lamentables defunciones.



En Coatzacoalcos 20 casos positivos nuevos en un solo día y 17 defunciones, mientras que en Poza Rica se registraron 11 casos nuevos de domingo a lunes y 6 defunciones.



“En cambio, en Xalapa, en los últimos diez días sólo han subido 3 casos nuevos. Y es muy notorio cómo aquí en la capital, la gran mayoría de la gente se cuida, toman la sana distancia y no salen de casa más que para lo indispensable”.



En este sentido, se recriminó que se ha informado de manera puntual lo que hay que hacer durante esta contingencia y aun así no se ha hecho.



“No perdamos más el tiempo, no dudemos y sigamos las medidas que en el momento oportuno día con día por aquí se las estamos diciendo los doctores especialistas”, asentaron las autoridades de salud.