Coronavirus pega a empresarios de Poza Rica

Pese al impacto de la pandemia de COVID-19 en Poza Rica, parte de la población sigue sin acatar las medidas de higiene durante la cuaretena, saliendo incluso a las calles este Día de las Madres.



Cabe destacar que la noche del sábado se reportó la muerte por coronavirus del expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y presidente del Club de Leones Poza Rica, Heberto Baños Reyes, quien permanecía en el Hospital Regional de Poza Rica.



Asimismo, se dio a conocer que el ex diputado federal y ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leonardo Amador Rodríguez, se encuentra delicado de salud, como el empresario Fermín Ceballos Torres, dedicado al ramo de ropa, zapatería y hoteles.



Hasta este sábado, se reportaban 85 casos confirmados de COVID-19 en el municipio, 10 defunciones y 58 casos sospechosos.



Pese a que el Gobierno estatal y municipal determinaron cerrar calles del Centro este fin de semana para evitar aglomeraciones este 10 de mayo, demás de que se ha instaurado el uso obligatorio de cubrebocas y que restaurantes sólo vendan a domicilio, algunos ciudadanos y los propios comerciantes violan las disposiciones.



Y es que este día hubo algunos negocios de alimentos que abrieron sus puertas de manera clandestina, uno de ellos el local de mariscos denominado “El tiburón”, ubicado en la Central de Abastos, a donde comensales llegaron.



Asimismo, se observó a taxistas que van a comunidades rurales de municipios vecinos sin cubrebocas.



No obstante, también hubo poca vigilancia por parte de las autoridades municipales, tanto de comercio, de Protección Civil, de Policía y de las delegaciones de Transporte Público que se comprometieron a realizar operativos constantes para evitar la propagación del COVID-19.