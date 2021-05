Cosautlán de Carvajal también sufre por falta de agua

Pobladores de Cosautlán de Carvajal lamentaron que la administración que encabeza la alcaldesa Alicia Valdivia Vargas no haya concluido una obra que ayudaría a abastecer de agua al municipio que desde hace años padece de escasez.



Y es que, durante las últimas semanas, los habitantes empezaron a sufrir los estragos de la temporada de estiaje, quedándose hasta 20 días sin el líquido para sus necesidades.



Denunciaron que hay comunidades más afectadas que otras, como el caso de Reforma, donde los vecinos aseguran que pasan días sin el suministro de agua, mientras que en comunidades como Vaquería esperaban que llueva para poder captar el agua y rellenar sus recipientes.



Relataron que la “magna” obra que anunció en el 2018 Valdivia Vargas quedó inconclusa, ya que no se efectuaron las cuatro etapas contempladas, por lo que el desabasto continúa.



“Como la obra que anunció se quedó a medias, pues hasta donde llegaron de ahí se bombea el agua pero no abastece para todo el municipio, van surtiendo por localidades, Reforma, Limones, Piedra Parada, Naranjales y así pero en algunos casos pasan semanas y no llega el agua”, refirió un poblador.



Señalaron que ante la falta del líquido, la gente tiene que almacenarlo en tanques, cubos y tinacos, no obstante, dijeron que no es suficiente.



“La mejor solución era mejorar la red de agua por completo, el agua falta mucho aun cuando no hay estiaje, esto fue se supone prioridad, hay comunidades que cada 20 días llega el agua”.



“El estiaje y la falta de agua ha sido permanente, la Alcaldesa no pudo dar solución en su gobierno al problema del agua y eso que fue una promesa de su campaña, que mala administración”, fueron algunos de los comentarios.



Cabe mencionar que en el mes de agosto del 2018, la Presidenta Municipal informó que se llevaría a cabo un proyecto hidráulico que surtiría al 80 por ciento del municipio.