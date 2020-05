COVID-19 alcanza a 117 municipios de Veracruz; hay 2 mil 298 casos positivos

La transmisión de COVID-19 en el estado de Veracruz se intensifica al interior, pero también se expande; se registran 2,298 casos positivos distribuidos en 117 municipios de la entidad y 284 defunciones.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que en el Estado se han estudiado 5,947 casos sospechosos; 2,607 son negativos y 1,042 se encuentran aún en investigación.



Con 70 resultados positivos de ayer martes a este miércoles, los casos positivos a COVID-19 ascienden a 2,298 y 559 de ellos representan los casos positivos con fecha de inicio los últimos 14 días, resaltó.



No obstante, 1,032 pacientes confirmados se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria; 982 aún se encuentran en vigilancia y 284 han fallecido en 61 municipios del estado.



Veracruz 77, Coatzacoalcos 52; Poza Rica 31; Minatitlán 16, Boca del Río 7, Nanchital 6, Cosoleacaque y Tihuatlán 5, Las Choapas, Martínez de la Torre y Medellín 4, Acayucan, Alvarado, Coatzintla, Fortín, San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca 3, Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Cazones, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Misantla, Orizaba, Papantla, Tamiahua y Xalapa, con 2 defunciones.



En Amatitlán, Atzacan, Catemaco, Cerro Azul, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Córdoba, Cuitláhuac, Emiliano Zapata, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Jáltipan, Jamapa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Moloacán, Naranjos, Nogales, Pajapan, Perote, Pueblo Viejo, San Rafael, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Tepetlán, Tezonapa, Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles, Tuxpan y Yanga, se ha registrado una defunción en cada demarcación.



La mayoría de los pacientes que perdieron la vida, presentaban al menos alguna enfermedad, dentro de las más frecuentes se encuentran: hipertensión, diabetes, y obesidad, padecimientos que definió como muy frecuentes en la población, adulta.



No obstante, el 20% de los pacientes que fallecieron no manifestaron ningún otro padecimiento, lo que indica que aunque el riesgo de complicarse es mayor si se tiene algún problema de salud preexistente, pero también puede ser que en personas aparentemente sanas, se complique y el desenlace sea fatal.



A decir de Dulce María Espejo, los casos positivos continúan en incremento en la región centro y son 25 grandes localidades donde se está dando con mayor intensidad y en total acumulan el 90 % de los casos de COVID-19:



Veracruz 875, Coatzacoalcos 327, Poza Rica 208, Boca del Río 125, Minatitlán 105; Tuxpan 43, Cosoleacaque 36, Xalapa 33; Córdoba 32, Medellín 32, Coatzintla y Orizaba 25 cada una; Papantla con 24; Alvarado 23; Cosamaloapan 19; Nanchital 16; Tihuatlán 15; Fortín y Tierra Blanca 14 cada una; San Andrés Tuxtla 13; Martínez De la Torre 12, Santiago Tuxtla, Acayucan, La Antigua y Agua Dulce con 11 cada una.



Esto, mientras que el 10% de los casos confirmados restantes, corresponden a localidades de diferentes municipios de norte a sur del estado.



Jáltipan 10; Emiliano Zapata 9; Ixtaczoquitlán, Misantla y Perote 8; Las Choapas 7; Amatlán de los Reyes e Isla 6; Ángel R. Cabada, Cerro Azul, Coatepec, Río Blanco, Tlalixcoyan y Úrsulo Galván 5.



Mientras que en Ayahualulco, Cazones, Cuitláhuac, Ixhuatlán del Sureste, José Azueta, Manlio Fabio Altamirano, Pánuco, Tantoyuca y Tlacotalpan se registran 4 positivos; en Álamo, Jamapa, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Playa Vicente, Pueblo Viejo y Soledad de Doblado 3; Acula, Atoyac, Banderilla, Chacaltianguis, Coacoatzintla, Cotaxtla, Coyutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Maltrata, Moloacán, Naranjos, Nogales, Oluta, Oteapan, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Puente Nacional, San Rafael, Soledad Atzompa, Tamiahua, Tezonapa, Tres Valles y Yanga, con 2 casos positivos.



Los municipios donde sólo hay un caso confirmado, son: Actopan, Acultzingo, Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Chalma, Chiconquiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Coscomatepec, Filomeno Mata, Huayacocotla, Hueyapan, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Juan Rodríguez Clara, Magdalena, Miahuatlán, Pajapan, La Perla, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soteapan, Tepetlán, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Totutla, Uxpanapa y Vega de Alatorre.



Por otra parte, la funcionaria estatal definición que en el mes de marzo se presentó la mayor proporción de los resultados, lo que significa que en su mayoría los pacientes que se estudiaban resultaban negativos y correspondían a los casos importados; sin embargo, los resultados negativos son cada vez menos, a medida que los positivos se incrementan.



Uno de los factores importantes que ocasionan incremento y dispersión de los casos positivos, es el movimiento de población al interior de lugares en donde se está dando la transmisión, y de estos hacia localidades en donde aún no hay casos, “es importante entenderlo”, sostuvo al reiterar el llamado a quedarse en casa y no contribuir a expandir la enfermedad.