COVID-19 revela "la fragilidad" de un mundo desigual: Secretario ONU

La pandemia de COVID-19 podría arrastrar a otras 100 millones de personas a la pobreza extrema, poniendo de relieve "la fragilidad" de un mundo desigual, afirmó este sábado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.



"Hemos sido puestos de rodillas por un virus microscópico. La pandemia mostró la fragilidad de nuestro mundo", declaró Guterres, en un discurso con motivo del 102 aniversario del nacimiento de Nelson Mandela, primer presidente sudafricano negro (1994-1999).



"Regiones enteras que habían hecho progresos en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad ha retrocedido varios años, en unos meses", manifestó durante una conferencia virtual organizada por la Fundación Mandela, con base en Johannesburgo.



Con la pandemia, que ha dejado más de 590 mil muertos, el mundo "se enfrenta a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial" con "100 millones de personas más que podrían caer en la pobreza extrema", según Guterres.



El COVID-19 "reveló los riesgos que hemos ignorado durante décadas: sistemas de salud desiguales, (...) la crisis del clima", prosiguió.



Agregó que la pandemia evidenció las "mentiras" como que "el mercado libre puede proveer de cuidados médicos a todos", "la ilusión de que vivimos en un mundo post racista" o "el mito de que todos estamos en el mismo barco".



"El COVID-19 puso de relieve" estas "injusticias", golpeando en primer lugar a "los más vulnerables", subrayó.



"Todos estamos en el mismo mar pero algunos están en súper yates, mientras que otros se aferran a escombros flotantes", dijo, recordando que 26 de las personas más ricas del planeta poseen tanta riqueza como la mitad de la población.



Y lamentó que, además de por los recursos, "la suerte de las personas en la vida depende de su sexo, de sus orígenes familiares y étnicos".



El Secretario General de la ONU pidió a los líderes que construyan "un mundo más igualitario y más sostenible".



NUEVAS BARRERAS AL CRECIMIENTO



Al salir del túnel de la pandemia de Coronavirus (COVID-19), los países se encontrarán con más desigualdad, desempleo, pobreza, informalidad, empresas en quiebra, déficits fiscales y sectores financieros debilitados, advirtió el Banco de Desarrollo Interamericano (BID).



Habrá nuevas barreras al crecimiento inclusivo que antes no existían, así como pérdidas de capital humano. Además, en la ausencia prolongada de una vacuna, los consumidores y trabajadores seguirán ansiosos y reacios a participar en las mismas actividades económicas que antes les importaban.



Con el movimiento de capital, bienes y personas, la globalización se habrá reducido, con impactos importantes en las cadenas de valor, sentenció en un nuevo estudio titulado "Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad: Una estrategia para un nuevo compacto social en América Latina COVID-19".



Para enfrentar estos retos económicos y sociales, que serán los más difíciles de los últimos 20 años, consideró que no bastarán las estrategias del pasado para volver al crecimiento mediocre que se tenía previo a la crisis.



Esa no será una respuesta satisfactoria para la región, advirtió en el nuevo reporte, en el que se establece que mientras dure la contingencia sanitaria, la zona estará transitando por un túnel de incertidumbre.



No se sabe, sobre todo, cuán largo es, cuánto tiempo habrá que esperar hasta que emerjan terapias o una vacuna, o hasta que se aprenda sobre mejores prácticas de control de la pandemia para convivir con un virus de letalidad no conocida.



Existe, eso sí, certeza sobre los desafíos económicos y sociales que enfrentarán las naciones a la salida del túnel y que para responder a estos retos no bastarán las estrategias del pasado, sino que será necesario un nuevo compacto social.



Estos retos ya crecían desde antes de la crisis, destaca el texto, como consecuencia del lento ritmo con el que se creaban oportunidades de empleo productivo y se reducía la desigualdad.