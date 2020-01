Creación de nuevo sistema de salud “no es enchílame otra”: Manuel Huerta

El servicio de salud para los mexicanos a través del INSABI no es cuestión de tiempos aplazables, indicó el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien agregó que se necesita tener conocimiento de quejas que se efectúen, para saber lo que se está haciendo mal en los hospitales donde se otorga la atención.



En rueda de prensa, expresó que el Presidente dijo que a más tardar el 31 de diciembre tendrá que estar operando el sistema. “Lo que sí creo es que la voluntad del Presidente de República está en que vamos contra reloj en este tema que ya nos ha costado en tiempo”.



Apuntó que si hay falta de medicinas y médicos, la gente puede denunciar. Sin embargo, durante la rueda de prensa se le preguntó a dónde puede la gente quejarse, pero expresó no tener a la mano el número donde se puede hacer. “El Presidente hizo el llamado para denunciar individualmente, colectivo, periodistas. Una manera de medirlo fue con el llamado que hizo hoy el Presidente: que el pueblo nos ayude a saber dónde están los hospitales donde no hay médicos, medicinas, desabasto y más para reaccionar”.



Pero también pidió que todos tengan “sentido común” para comprender que este programa es nuevo, va avanzando, pero no puede dar la cobertura en su totalidad”. Además, dijo que en materia de salud “no estamos en el mejor momento. Crear un sistema de salud no es enchílame otra”.



Y agregó que no basta con lanzar una consigna o subirlo a términos de Ley el derecho de los mexicanos a tener salud. “De nada sirve que en la Constitución diga que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, si no hay un presupuesto que lo avale, pero hoy lo que sí hay, es presupuesto de miles de millones de pesos”.



En los últimos días, en la zona Centro, las quejas por los altos cobros en hospitales que pertenecen al INSABI se han convertido en algo constante, incluso las personas han manifestado su inconformidad a diversos medios de comunicación tanto locales, estatales como nacionales.