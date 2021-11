Crece acceso al agua potable, mejora vida de veracruzanos: CAEV

El combate a la pobreza en el Estado también se vio reflejado en el acceso a los servicios hidrosanitarios básicos, cuyo índice de carencia se redujo 4.3% en 2021, conforme a los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el director general de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Jorge Ladrón de Guevara Benítez, dijo sentirse orgulloso de estos resultados que reafirman el compromiso del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de solventar los rezagos sociales en la Entidad.“Me siento orgulloso porque tenemos el 4.3 por primera vez reconocido por el CONEVAL, en reducir precisamente estos índices de servicios básicos, en el 2021 tenemos grandes inversiones, nosotros en la que tenemos cuatro sectores, el principal y más importantes es el agua, el segundo en importancia es drenaje, el tercero el saneamiento y el cuarto la potabilización”, dijo.Al hablar de los logros consignados en el Tercer Informe de Labores del titular del Ejecutivo, afirmó que se está trabajando en los cuatro ejes rectores para dignificar la calidad de vida de los veracruzanos.“En el tema del agua son tres acciones diferentes, tenemos los múltiples de agua que nos permiten dotar de mayor volumen de agua a ciertas comunidades o municipios; en el segundo tenemos captadores de agua de lluvia que nos permite sobre todo en zona serranas poder dotar de este vital líquido a comunidades que nunca lo habían tenido”, dijo.Ladrón de Guevara Benítez apuntó que las acciones en el tema hídrico van acompañadas de acciones de saneamiento con biodigestores que permiten no contaminar el medio ambiente.“Estos municipios donde regularmente se ponen estos captadores y biodigestores son en la zona Serrana que es donde hay más temporal de lluvias, que hay municipios como Tehuipango, Soledad Atzompa, Mixtla de Altamirano, toda la Zona Serrana en Zongolica (…) también hemos hecho acciones en la Zona Serrana del Norte del Estado como Ilamatlán”, expuso.Con tres obras importantes y una inversión superior a los 100 millones de pesos, la CAEV lleva a cabo la construcción de colectores pluviales en diferentes zonas de Xalapa, lo que permitirá resolver el problema de inundaciones que año con año se registran con las intensas precipitaciones.Al respecto, el titular de la dependencia indicó que uno de los proyectos es el conocido como División del Norte en una primera y segunda etapa; Hernández Castillo es el segundo proyecto y el colector Cuauhtémoc es el tercero.“Estas obras ya están en proceso, finalmente llevarán un término a lo mejor los primeros meses del próximo año donde daremos la inauguración de estos colectores pluviales que nos permitirán precisamente evitar esas inundaciones en esas zonas”, dijo.Destacó que gracias a los recursos otorgados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el año pasado lograron adquirir camiones en succión llamados “vactors”.“Pudimos accionar en los municipios en Lerdo de Tejada y de Agua Dulce, que fueron los que recientemente se inundaron, llevando estos camiones y coadyuvando precisamente a succionar toda esta agua, sobre todo en las viviendas que se encontraban inundadas (…) aquí en Xalapa en lo que es la zona de La Lagunilla, la Hernández Castillo, en la zona sur, en Arco Sur”.Con estas unidades, dijo, se logra darle un mantenimiento continuo a las redes de drenajes, exponiendo que se tenían más de diez años sin poder comprar este tipo de parque vehicular pero ahora se cuenta con diez, por los que pagaron aproximadamente 124 millones de pesos.“(Se adquirieron) por paripaso donde un porcentaje (de los recursos) lo pone la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la otra parte la pone el Estado (…) sabemos que son pocos para 212 municipios; sin embargo, nos han ayudado muchísimo a las labores de mantenimiento preventivo y correctivo”, aseguró.El director general de la CAEV expuso que otro de los proyectos de múltiple agua es el denominado “Tres Villas” que beneficiará a los municipios de Nogales, Camerino Z. Mendoza y Río Blanco.“Con esto daremos mayor cobertura de agua, una situación que ha sido solicitada a gritos por las comunidades y que hoy en día ya está en proceso la obra, que también rebasa los cien millones de pesos y que tendrá que hacerse en etapas”, especificó.Adicionalmente, expuso que otras de las obras son la planta potabilizadora y la bocatoma en Tuxpan y el Sistema de Potabilización de Poza Rica.“Así como esos tenemos también plantas de tratamiento que estamos echando a andar nuevamente en el puerto de Coatzacoalcos”.No obstante, dijo que desgraciadamente los Gobiernos anteriores inauguraron algunas plantas o llevaron a cabo algunas acciones que “eran simplemente un maquillaje”, con el evento y el “corte de listón” pero que nunca funcionaron.“Hoy nos toca a nosotros rehabilitarlas y lo que nosotros queremos hacer por lo menos en este gobierno es hacer acciones que queden totalmente concluidas, no tener observaciones de ningún órgano fiscalizador, donde nos señalen que iniciamos y no concluimos una obra”, prometió.A su llegada a la CAEV y durante el proceso de entrega recepción, expuso que todas las observaciones que hicieron fueron reportadas y corresponderá a las instancias fiscalizadores determinar si implicaron algún daño patrimonial.“Hicimos algunas observaciones de las cuestiones que pudimos encontrar; sin embargo, pues no nos corresponde a nosotros darle seguimiento, no podría asegurarlo (si se usaron los recursos indebidamente), la verdad no tengo los elementos para señalarlo pero lo que pudimos encontrar lo mencionamos y observamos y sigue su curso con los órganos fiscalizadores”, asentó.Desde la CAEV, el funcionario estatal reafirmó que el compromiso para el 2022 es seguir combatiendo la pobreza en las zonas de atención prioritaria del Estado, principalmente de zonas rurales que carecen de los servicios hidrosanitarios básicos.“Es un reto muy grande y que seguramente no alcanzará esta administración para poderlo solventar, es un rezago muy grande, que no es de un año ni de dos años, son años de atraso, donde habido nula inversión en los sistemas”, precisó.Jorge Ladrón de Guevara Benítez consideró que ponerlos en marcha y reparar todo el daño que hay en esos sistemas hídricos será una tarea que no será ni fácil ni rápida.