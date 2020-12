La gente ha tomado mayor conciencia y no realiza llamadas de broma a las corporaciones de auxilio y seguridad informó, Héctor Solís Flores, coordinador de Socorros de la Cruz delegación Córdoba.



"Se debe hacer conciencia que no se debe bromear con los servicios de emergencia", afirmó.



Solís Flores apuntó que a través del 911 son ahora canalizadas las llamadas y esto ayuda a verificar si la llamada de auxilio es verdad antes de acudir al servicio.



Y es que estas llamadas de broma dejan perdidas económicas graves a las corporaciones quienes se tienen que desplazar para atender la llamada que finalmente resulta falsa.



Esto incluye gasolina, desgaste del vehículo y el personal que llega al lugar.



En este sentido reiteró el llamado a la ciudadanía para que no deje el teléfono en manos de los niños pues son los que hacen las llamadas de broma al estar sin cuidado de un adulto.