Crece en Córdoba el número de creyentes en el arcángel de la muerte

En Córdoba cada año aumenta el número de creyentes del arcángel de la muerte, aunque muchos la llaman Santa Muerte.Hoy acudimos con Mario Lee Vargas, ministro del arcángel de la muerte en el templo ubicado en la calle 15 entre avenidas 2 y 4, en pleno centro de la ciudad.Entre más de cien imágenes de distintos colores, veladoras, ofrendas y otras imágenes, relata que este lugar tiene ya 18 años de estar abierto al público, pero además hay otros dos lugares más donde se le rinde culto, pues cada vez hay más gente que se integra a ellos como creyente.Señala que su nombre verdadero es arcángel de la muerte no es Santa Muerte y no es venerada solo por gente mala o narcotraficantes, hay gente preparada profesionalmente que acude a este lugar todos los días a pedirle ayuda.Si bien no es reconocida como religión, para ellos sí lo es.En cuanto a los colores señala que el amarillo es para pedir dinero, el rojo es para amor, la blanca y verde es para la salud, violeta para sabiduría, pero enfatiza que es la misma imagen para todos, pero para tener más fe, la gente le puso colores.Enfatizó que en Córdoba ha crecido el número de creyentes, solo para la celebración del 31 de octubre esperan más de mil personas quienes harán un paseo por calles de la ciudad, le cantarán las mañanitas, habrá danzas y una verbena en su honor.Agregó que lo que más pide la gente sobre todo las mujeres es amor y en segundo lugar dinero y trabajo; como ofrenda le dan manzanas, vino, licor, dulces, flores, que es lo que hay alrededor de las decenas de imágenes que está en el lugar y que han sido obsequio de los creyentes.Para Mario Lee, el culto a al arcángel de la muerte es igual que cualquier otra religión y son bienvenidas todas las personas.Por eso habrá una segunda celebración del 2 de noviembre en este templo a las 4 de la tarde, donde también habrá rosario, mañanitas y fiesta en su honor.