Crece la “Nueva Fidelidad” con triunfos del Verde en Veracruz

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es la “Nueva Fidelidad” y creció en territorio veracruzano luego de la elección de este domingo, donde se ubicaría, de acuerdo a las tendencias, como virtual ganador en 30 o 32 Ayuntamientos, así como en tres diputaciones federales.



El delegado nacional del PVEM en Veracruz, Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, destacó el crecimiento de esa fuerza política en la entidad.



En este sentido, recordó que en la jornada electoral federal y local del domingo, dicha fuerza política que conformó una alianza parcial con MORENA y el PT, alcanzo más de 220 mil votos.



Y es que el Partido Verde pasaría de gobernar 15 municipios veracruzanos, a encabezar 30 o 32 Ayuntamientos, mientras que contaría además con tres diputaciones locales, así como tres federales, esto, cuando por Veracruz no tenía representación en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.



“Crece el Partido Verde en Veracruz, de 15 alcaldías a casi 30 o 32, de ninguna diputación federale a tres, con una votación local de 225 mil, ganamos entre 29 y 32 alcaldías, ganamos tres diputaciones locales directas y ganamos tres diputaciones federales”, reiteró.



Ante estos resultados que definió como positivos para el partido, Herrera Borunda, agradeció el respaldo de los veracruzanos a la “Nueva Fidelidad” y afirmó que los legisladores y alcaldes del Partido Verde buscarán mejorar la calidad de vida de los veracruzanos.



Por su parte, el dirigente estatal del partido, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, aseguró que tras los resultados favorables de la coalición MORENA-PT-PVEM en las elecciones, dicha institución política sigue fuerte en la entidad.



"El Partido Verde, duplicó y más, su fuerza política en Veracruz; el partido Verde tiene presencia en todo el estado de Veracruz con más de 80 regidores, con más de 30 presidentes municipales, y con más de 3 diputados federales y con más de 3 diputados locales".



Aseguró que el PVEM, no construye sus triunfos haciendo coalición con otros partidos, pues se dijo convencido que dicha institución ya tenía ganados esos distritos y alcaldías.



"La suma de MORENA y PT nos fortaleció para ser más contundentes. Históricamente en otros momentos electorales en el estado de Veracruz la suma con otros partidos nos dio el triunfo. En Xalapa el partido Verde siguen vigente y más fuerte que nunca. Vamos en más de 40 municipios peleando por el primer lugar".



Expuso que actualmente el PVEM no cuenta con representante federales y, después de los resultados de este domingo 6 de junio, les garantiza al menos 3 distritos federales.



"Esto nos permitirá incluir una lista de diputados de representación proporcional de la Tercera Circunscripción, pero que son veracruzanos y veracruzanas", finalizó.