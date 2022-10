Crece reclamo: Alumnos de UV convocan a Mega Marcha en Xalapa

En un comunicado firmado por la Consejería Estudiantil de la Facultad de Derecho y difundido entre alumnos de la Universidad Veracruzana (UV), estudiantes convocaron a una “Mega Marcha” para este jueves 13 de octubre.Al advertir que “la pasividad no es una opción y el silencio también es parte del problema”, los alumnos de Derecho explicaron que mostrarán su solidaridad con sus compañeros luego de que autoridades de la UV no reaccionaran ante actos de violencia y acoso dentro de la institución.Desde ayer martes, cabe destacar, habían anunciado que se sumaban al paro de labores, lo que seguirá “hasta que haya una resolución favorable”.Todo esto luego de que un estudiante de nombre Daniel "N", apodado "El Colombiano", amenazara con una navaja a compañeros en la Facultad de Antropología. Según los alumnos, directivos, no permitieron que el joven fuera detenido pese a su historial de violencia.Ahora, estudiantes demandan que la Universidad atienda no sólo ese caso, sino múltiples denuncias de acoso y fallas administrativas De acuerdo al comunicado, mañana jueves a las 7:00 horas estudiantes se reunirán en la entrada principal de Derecho “para pegar carteles alusivos a la situación en Humanidades”.“A partir de ese momento, se estarán recibiendo artículos necesarios para la marcha: botellas de agua, artículos para primeros auxilios... que serán llevados al área de Humanidades. Será necesario un grupo de personas voluntarias para realizar este transporte”.Detallan que posteriormente, a las 9:30 horas se convoca a una Mega Marcha Estudiantil, con punto de encuentro en Humanidades, “con destino a Rectoría”.“Toda la comunidad estudiantil está invitada para formar parte de estas actividades, en defensa de nuestros derechos universitarios”, destacan.Este mismo día, la UV informó que logró que se liberaran las instalaciones de Humanidades tras dialogar con los estudiantes, no obstante, seguirían con un “paro activo”.Además, la institución mostró su rechazo a la violencia como método para dirimir conflictos y refrendó “su disposición al diálogo para atender las demandas e inquietudes de los estudiantes”.