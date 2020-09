Credenciales para votar que perdieron vigencia en enero serán válidas hasta junio de 2021

Debido a que aún prevalece la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó mantener hasta el 6 de junio del 2021 la vigencia de las credenciales para votar con fotografía que perdieron validez a partir del 1 de enero de este año y que no han sido renovadas.



A pesar de la apertura escalonada de los 487 módulos de atención ciudadana en todo el país, hasta el momento 2 millones 3 mil 839 ciudadanos aún no han renovado sus credenciales, de los cuales, 125 mil 30 son de Veracruz.



Los consejeros consideraron que ante la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus sigue habiendo un gran número de registros de ciudadanas y ciudadanos que no han acudido a los módulos de atención.



Por ello, se acordó ampliar la vigencia de las credenciales para votar con fotografía y por ende se podrán utilizar durante la jornada electoral del domingo 6 de junio y como medio de identificación oficial, sin embargo, perderán vigencia al siguiente día.



Por lo que la ampliación de la vigencia de la credencia no exime a las y los ciudadanos de la obligación para que acudan a los módulos de atención a realizar su trámite correspondiente.



En la actualidad la credencial para votar con fotografía tiene legalmente el carácter de medio de identificación oficial, por lo cual, se considera necesario que el INE implemente medidas que contribuyan con el aseguramiento del derecho a la identificación de las y los ciudadanos que no han podido renovarlas, con motivo de la situación de emergencia sanitaria por la pandemia.



El INE instruyó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores informar a la ciudadanía, así como a las instituciones públicas y privadas ante las cuales las y los ciudadanos realizan diversos trámites, que esas credenciales continúan vigentes.



También se aprobó que el periodo para solicitar la reimpresión de la credencial para votar concluye el próximo 2 de octubre y las credenciales producto de solicitudes de reimpresión por robo, extravío o deterioro grave, así como de resoluciones favorables de Instancias Administrativas o Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, estarán disponibles hasta el 16 del próximo mes.