Créditos a corto plazo son por déficit que nos heredaron, reitera Gobernador

La contratación de créditos simples a corto plazo es por el déficit que heredó la pasada administración por 6 mil millones de pesos, lo que llevó a solicitar un préstamo de 2 mil 500 millones para cubrir los compromisos de finales de 2018, explicó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Resaltó que estos créditos se han disminuido gracias a ahorros y saneamiento de las finanzas públicas, de manera que este año se solicitará un crédito por sólo mil millones de pesos.En la conferencia de prensa de este martes, el titular del Ejecutivo reconoció que, si bien heredó este déficit del pasado bienio que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares, éste también enfrentó una situación similar al iniciar su gestión derivado del desorden financiero de pasadas gestiones, por lo que los recursos que solicitó los ejerció y no dejó recursos para el inicio del nuevo gobierno.Esta situación generó la necesidad de solicitar un crédito para cubrir a corto plazo por su Gobierno del orden de los 2 mil 500 millones de pesos, el cual se utilizó para el pago de aguinaldos y nómina educativa.Sin embargo, gracias a los ahorros, el saneamiento de las finanzas públicas, así como el respaldo de la Federación, cada año el crédito disminuye al igual que el déficit, por lo que para este año esperan solicitar alrededor de mil millones de pesos y no se dejará deuda para el futuro.“Establecimos estrategias, como pasando a presupuesto, programando, si recibo 120 mil. El crédito de diciembre lo hemos disminuido, gracias al saneamiento de las finanzas, por eso este año reducimos el crédito para alrededor de mil millones, porque ahora la federación nos apoyara. Hemos ido reduciendo ese déficit, ir saneando las finanzas. No se deja deuda para después”, apuntó.García Jiménez, explicó que se trata de créditos programados para cubrir en un periodo específico, sin generar mayor endeudamiento y hacer frente a los compromisos de fin de año.