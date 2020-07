Crematorio de Veracruz incumple medidas desde 2013; habrá mayores repercusiones: PMA

El titular de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, aseguró que el crematorio “Funeraria La Luz”, de la ciudad de Veracruz, no ha cumplido con medidas ambientales desde el año 2013, por lo que tendrá repercusiones legales mayores. Los propietarios no han tenido la voluntad de resolver este asunto y se presumen actos de corrupción de administraciones anteriores.



Durante entrevista, el funcionario estatal informó que se continúa el procedimiento administrativo de este caso, ya que incluso fueron violados los sellos de clausura que la dependencia había colocado.



En este sentido, refirió que cuando hay una negativa rotunda y no se atiende a la autoridad, es necesario ejercer las facultades que la propia Ley otorga a la Procuraduría, “que es una clausura temporal de los hornos que funcionan en este negocio”.



Sergio Rodríguez definió como “lamentable” el caso de la empresa, ya que existe un expediente del año 2013, en el que mediante un acta se notifican las mismas observaciones se hicieron en esta administración.



“Sobre la emisión de sustancias contaminantes que pueden ser un peligro para la salud de la ciudadanía veracruzana, no obstante, los dueños del crematorio se la han pasado solicitando prórrogas”, expuso.



Y es que señaló que la empresa no cuenta con Licencia Ambiental de Funcionamiento y el Registro como una Empresa generadora de Residuos de Manejo Especial, y administraciones pasadas no dictaminaron alguna multa o medidas al respecto.



“Se presumen posibles actos de corrupción donde los dueños ofrecían dinero a los inspectores de ese entonces”, sostuvo.



Por tanto, y al existir una denuncia ciudadana del daño ambiental que ocasiona la emisión de cenizas, la Procuraduría generó una orden de inspección, cuya ejecución se llevó a cabo el pasado 25 de junio, día en que se acudió, se revisó y se notificó a los dueños de la postura de la autoridad y de todas las denuncias ciudadanas realizadas.



“Y a pesar de que tuvieron el tiempo necesario para acudir a la autoridad y establecer los acuerdos y compromisos para que este daño ambiental no tuviera mayores repercusiones, los propietarios no respondieron al exhorto para resolver el asunto”, dijo el funcionario estatal.



Para finalizar, el Procurador negó que se haya procedido de manera arbitraria y aclaró que no era un cierre total del negocio, sino específicamente la clausura del crematorio por no prestar el servicio conforme a las normas oficiales mexicanas, es decir, los servicios funerarios seguirían otorgándose.