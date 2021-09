Crimen se adueña del Centro de Veracruz Puerto

Habitantes del Centro de la ciudad de Veracruz denunciaron que siguen los robos y asaltos en calles del primer cuadro; las casas y negocios son blanco de los ladrones a pesar de que se han hecho llamados para incrementar los rondines por parte de la Policía Municipal.



En calles como Arista, Mario Molina, Bravo, Esteban Morales, Guerrero, Madero y Serdán, son constantemente en donde se registran atracos, incluso, las cámaras de vigilancia de los comercios han captado a quienes entran a robar y que ya tienen identificados, saben su domicilio, pero no se ha procedido.



"Los atracos se dan a cualquier hora del día. Semana con semana alguna casa es atacada por delincuentes incluso con personas adentro, dormidas o despiertas”, dijo uno de los vecinos afectados.



Desde el año pasado, los vecinos de la colonia centro, habían externado la necesidad de aumentar la seguridad, se reunieron y formaron grupos de vecinos vigilantes, además de manifestarse y pedir mayor vigilancia, no obstante, la situación no ha mejorado.



Cabe recordar que hasta las escuelas de esta parte de la ciudad han sido robadas de manera constante.



Los edificios abandonados son espacios que la delincuencia ha tomado para refugiarse.



"El Centro de la ciudad se ha ido quedando solo y esto dio paso a que muchas viviendas deshabitadas sean ocupadas por grupos de delincuentes".



Los asaltos también son de riesgo principalmente para quienes transitan solos, a pesar de que se han interpuesto las denuncias correspondientes, no hay detenidos.