Crisis de agua en Xalapa: presa Huitzilapan y arroyos del Cofre, prácticamente secos

La presa de Huitzilapan, en el municipio de Quimixtlán, Puebla, exhibe un nivel por debajo de la escala de captación debido a la temporada de estiaje y al déficit de lluvias en la región de montaña central, particularmente del Cofre de Perote.De dicha presa, Xalapa capta su principal suministro del líquido, un volumen de 31.5 millones de metros cúbicos de agua al año y de mil litros por segundo, aunque desde abril pasado Quimixtlán registra condiciones “anormalmente secas” dentro del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional.Por la falta de lluvias de los últimos meses, todos los municipios de la región de Xalapa registran condiciones “anormalmente secas” dentro de los parámetros del Meteorológico: Teocelo, Ixhuacán de los Reyes, Cosautlán de Carvajal, Xico, Coatepec, Xalapa y Ayahualulco.En el caso de la presa Huitzilapan, tanto los pobladores como la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa intentan captar toda el agua posible en medio de la temporada de estiaje.En el lecho del arroyo, los habitantes de Tzalzín, Quimixtlán, instalaron bombas y mangueras para surtir a sus viviendas y río arriba, el nivel del agua corre por debajo de la escala del cárcamo, como lo reflejan las fotos de alcalorpolitico.com.En la presa derivadora, una cortina de agua apenas baña una parte de la superficie, mientras el resto de la estructura de concreto continúa seca a los rayos del sol.El 7 de mayo, el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil advirtió que las fuentes de agua de la CMAS registraron para esa fecha una captación de un 30 por ciento de su nivel.El Alcalde se refería a la presa Huitzilapan, en Quimixtlán, de mil litros por segundo por bombeo de agua y a las presas Cinco Palos de Coatepec, al Alto Pixquiac y el Sedeño, en Acajete; al manantial de Agua Santa, Medio Pixquiac y Socoyolapa, de Tlalnelhuayocan y al manantial de El Castillo, en la congregación El Castillo de Xalapa."Ha bajado la captación más de 30 por ciento y esto implica que tengamos que tandear inevitablemente. Hacer tandeos para que nadie se quede sin agua... es muy importante".Ahued Bardahuil enfatizó que la problemática del agua en la Capital inicia con un incremento en la población de Xalapa y Emiliano Zapata pero no de las fuentes de agua.Un 75 por ciento del abasto de ambos municipios proviene del Pixquiac; sin embargo, desde abril pasado la región de montaña no registra lluvias.(https://www.alcalorpolitico.com/informacion/xalapa-sin-agua-fuentes-no-rebasan-ni-30-por-ciento-de-abasto-ahued-368152.html)Alcalorpolitico.com recorrió parte de los ríos de la zona de Ayahualulco, Teocelo e Ixhuacán de los Reyes, en donde es evidente el estiaje debido a las condiciones “anormalmente secas”.Es el caso del río Los Ajolotes, en Ixhuacán de los Reyes, en donde el caudal se redujo a sólo piedras, polvo y unas cuantas charcas, a las que la fauna silvestre acude a beber la poca agua disponible.En el lodo se observan las huellas de animales propios de la región de montaña, entres estos, coatís, mapaches y tlacuaches.A decir de Dionisio Vargas Cruz, poblador de la congregación Tlaxquecalitle, de Ixhuacán de los Reyes, el río Los Ajolotes comenzó a reducir su nivel de 20 años a la fecha.“Ya tiene como 20 años por lo menos, porque hace 40 años estaba grande… el río sí crece pero a como crecía 20 años, no. Ahorita ya está seco desde hace más de dos meses”.En el caso de la comunidad, las pocas casas se surten de un manantial en lo alto del cerro, aunque como el resto de las fuentes de agua en la región, también registran niveles bajos.Por su parte, Israel Vargas Landa explicó que el estiaje igual dejó seca una cascada a orilla de la carretera, en otros tiempos, un atractivo turístico de la región de Ixhuacán.“El agua viene desde Ayahualulco, arriba y ya sabemos que no es apto (para beber), ni para animales, en la noche los han visto y suben los mapaches, los tejones”.La laguna de Quimixtlán igual presenta una reducción, aunque no en exceso, de su superficie, actualmente invadida en las orillas por una plaga de lirio acuático.En las márgenes, los ganaderos pastorean a sus vacas y aprovechan el agua posible en plena temporada de estiaje.