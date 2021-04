Crisis por agua en Xalapa: Sufren dejadez y abusos de CMAS

Vecinos y comerciantes de Xalapa bloquearon la avenida Orizaba y la calle Lucio Blanco, para exigir el servicio de agua potable tras dos meses de padecer el suministro intermitente.



Según les explicó la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), los problemas son por arreglos de tubería, pero llevan así demasiado tiempo.



Comentaron que en la zona, específicamente la colonia Obrero Campesina, son más de mil familias que padecen los cortes de agua, el último desde hace 6 días.



“Ya tenemos dos meses sin agua. Si hemos tenido agua es porque una vez hace dos meses, nos llegó el agua y se llenaron los tinacos, pero ya tiene meses que no tenemos agua y esa es la protesta que estamos haciendo. Nos dijeron ayer que porque están componiendo unos tubos, pero eso no es de ahorita", dijo Adriana González, una de las vecinas afectadas.



Criticó que si la CMAS sabe que no hay servicio, ni siquiera ha ayudado a los vecinos con pipas.



“Si ellos saben que están componiendo tubos y todo, ¿por qué no mandan pipas a apoyar a la gente afectada a las colonias? Esa es nuestra protesta. Hoy se supone que no tenemos agua por el tandeo, pero ayer y antier no fue tandeo y tampoco nos llegó el servicio y no se vale porque si ellos saben que están arreglando tubos, por qué no nos apoyan con pipas”, dijo.



Aclaró que todos los habitantes de la zona cumplen con el pago del recibo cada mes, incluso, cobrándoles igual o más caro.



“Algo muy importante es que, si estamos pagando un recibo del agua de un mes, que tenemos 14 o 12 días agua, y nos lo cobran igual o más caro, no se vale. Somos bastantes familias, varios negocios y cocinas", comentó Sergio Hernández, otro de los vecinos.



De no tener respuesta o algún diálogo, continuarán con su protesta hasta que alguien los auxilie y solucione la fanta del vital líquido.