Critica Arzobispo que algunos migrantes mexicanos formen otras familias

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, criticó que aquellos mexicanos que logran migran a otro países solos muchas veces formen otras familias.



"Cuando alguien se va solo, pues tiene el riesgo de que tiene una familia aquí, y luego funda otra por allá, y entonces ya tiene dos familias o tres, o las que se dejen, pero nadie puede servir a dos amos", dijo.



De manera personal, comentó que uno de sus hermanos tuvo que irse a Estados Unidos, dejando a su familia, hecho que no le pareció, por lo que pidió que su esposa e hijos lo alcanzaran para no separarse.



"Mi hermano la esperó en Tijuana y pasaron huyendo de la migración como lo hacen muchos, corriendo y escondiéndose , y llevan casi 28 años de estar allá con sus hijos y se ha mantenido una familia que ja sabido mantener los valores nuestros", dijo.





Por otra parte, indicó que los principales educadores de los hijos, son los padres y no el Gobierno, aunque en ocasiones este, trata de imponer modelos que no son buenos para los menores.



"Por eso decimos que los principales educadores de los hijos, son el papá y la mamá, no es el Gobierno, el Gobierno nos quiere imponer modelos que no son los nuestros, en ese sentido tampoco es la iglesia, sino son los papás los principales educadores", finalizó.