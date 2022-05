Critica PRD reforma para aumentar magistrados en TEJAV

Como una ocurrencia más consideró el dirigente del PRD, Sergio Cadena Martínez, la propuesta del diputado Juan Javier Gómez Cazarín para duplicar el número de magistrados en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV).Indicó que el dirigente de la bancada morenista debería ponerse a leer antes de hacer propuestas pues “es un hombre que no conoce nada, no tiene ni idea de lo que propone, solamente quieren ellos manejar el Poder Judicial a su antojo y les vale gorro lo que le pase a Veracruz”.Señaló que la famosa impartición de justicia del partido en el poder sólo les sirve para detener a inocentes y luego tenerlos que soltar pero con tal de “quedar bien con el Gobernador”, a la Fiscal no le importa que encierren a gente que no tiene nada que ver con un delito.Consideró que es mucho lo que tienen que padecer los veracruzanos cada día y si no fuera por lo que representa, sería de risa.Cadena Martínez señaló que los ciudadanos se deben sentir agraviados pero además deben organizarse para sacar a quienes hoy están en el poder.Entrevistado previo a la toma de protesta de la coordinación distrital XXI con cabecera en Camerino Z. Mendoza, que se llevará a cabo este mismo martes más tarde, el dirigente perredista destacó que este partido se está organizando y conformando cuadros nuevos con gente que está viendo en este instituto político una alternativa.Mencionó que en breve se sumarán nuevos actores importantes al partido que estarán participando en la estructura en todo el Estado.