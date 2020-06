Critican en redes entrega de despensas de exalcalde de Acajete en evento masivo

Ciudadanos del municipio de Acajete señalan al exalcalde panista, Ranulfo Hernández Rodríguez, de utilizar la necesidad de la población ante la crisis sanitaria por la pandemia de Coronavirus para hacer proselitismo.



En el caso de la localidad de Mazatepec, lo señalan de ejercer un cacicazgo en la zona al imponer candidatos a cargos de elección, mientras ahora se vale de la situación sanitaria para hacer política.



“Es condenable que en medio de una severa crisis humanitaria por la pandemia del COVID-19, ahora que la gente está desempleada, enferma y sin esperanzas de un mejor futuro, vengan nuevamente los pseudopolíticos a hacerla de superhéroes con sus famosos apoyos electoreros”, acusaron quienes negaron dar nombres por temor a represalias.



Y es que recordaron que en la pasada elección a la Alcaldía, impuso a su hermano como candidato del PAN, sin embargo, al perder los comicios hubo despidos de varios trabajadores.



Sin embargo, en la localidad de Mazatepec, anunció que entregaría alimentos frente a la iglesia, por lo que ante la crisis económica que vive la población de la zona, más de 100 personas acudieron para recibir el apoyo de parte de Ranulfo Hernández y su hermano, donde no se respetaron los protocolos de sana distancia, así como tampoco se plantearon medidas sanitarias.



“Queremos que quede claro, no estamos en contra de los apoyos, porque efectivamente es ahora cuando más se necesitan, sin embargo, hay maneras de hacerlo, que entreguen en los domicilios de las personas, que no los expongan al pedir que salgan de sus casas”.



Por lo anterior, pidieron al actual presidente municipal, Joel Molina Rojas, su intervención para evitar estas acciones o en caso de que se realicen, se hagan de manera ordenada, con los protocolos de salud para evitar contagios a la población.