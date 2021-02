Critican que funcionarios “chapulines” dejen su cargo a medias, en Córdoba

Aquellos que desempeñen un cargo de elección popular es necesario que lo concluyan y no dejen su trabajo a medias, afirmó el expresidente del Colegio de Abogados, Ángel Seráfico.



Además, consideró como lamentable que muchos funcionarios no llegan a servir al pueblo sino a servirse del pueblo.



En este sentido externó de manera personal que es necesario que los aspirantes a algún cargo cumplan con un perfil para desempeñarse correctamente y tengan espíritu de servicio.



"Hay quienes llegaron y no saben ni tratar a la gente, son elitistas, no hay igualdad".



En el caso del Colegio mencionó que están abiertos a recibir a los aspirantes en su momento para que presenten sus propuestas y cada quien decidirá lo que considere mejor.



Al iniciar el periodo de precampañas políticas hizo énfasis que aquellos aspirantes que lleguen al cargo no se olviden de los ciudadanos.



Detalló el entrevistado que el colegio es apartadista pero es necesario oír a todos y cada uno de los aspirantes como se hace cada proceso electoral, pero también es necesario que quienes ya fueron elegidos terminen su encargo en la función pública, pues no han dado resultados.